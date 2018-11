Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A lengyelek meghódítják Kínát

Óriási üzletről állapodott meg az egyik lengyel állami vállalat kínai partnerével a Sanghajban zajló expón.

A KGHM, Lengyelország egyik legnagyobb állami cége, amely világszerte ismert réz- és ezüstbányászatáról és -feldolgozásáról, 6-14,5 milliárd zloty értékben írt alá szerződést a sanghaji expón, amelyre Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is ellátogatott. A lengyel vállalat ottani partnere a China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. - derült ki a gazeta.pl tudósításából

A szerződés rézkatódok eladásáról szól 2019-2023 között. Végső értéke attól függ, hogy a vevő mennyit hív le vásárlási opcióiból. Lengyelországból 82 cég vesz rész a vásáron az élelmiszer-ipari vállalatoktól a borostyán feldolgozókig.

A KGHM a legnagyobb lengyel exportőr Kínába, már 21 éve jelen van ezen a piacon. A jövőben ezüsttel, arannyal, finomított olajjal, molibdénnel, kénsavval és szelénnel is kereskedni akarnak.