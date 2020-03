A lengyeleknél online is működik a parlament

Lengyelországban a parlamenti képviselők távolról, online kapcsolatban is részt vehetnek az üléseken, amelyeken arról is vitatkoznak, hogy hatósági árakat vezessenek be egyes árucikkekre, amelyeknek elszállt az áruk.

A Lengyelországba érkezők március 27-étől csak azt követően léphetik át a határt, ha előtte átestek egy kéthetes karanténon - derül ki a TVN24.pl összefoglalójából. Ezt a kötelezettséget az egészségügyi minisztérium rendelete el, s míg korábban nem kerültek ebbe a körbe a határ menti területek lakosai, akik Lengyelországban élnek, de naponta más országba járnak át dolgozni, most már rájuk is vonatkozik a szabály. (Azaz egy időre ki kell költözniük, ha el akarják végezni a munkájukat.)

Bevezették azt a szabályt is, hogy a közösségi helyiségben egyszerre csak korlátozott számú ember tartózkodhat. A gyülekezés korlátozása a vallásgyakorlást, a munkahelyeket, sőt a tömegközlekedést is érinti. Az utóbbi járművein csak a teljes megengedett utasszám fele tartózkodhat, ami közlekedési káoszhoz vezetett. Az emberek ugyanis nem tudják eldönteni ki szálljon le, illetve ki szállhat fel, s amíg ezen studíroznak a járművek a megállókban vesztegelnek. A gyülekezési szabályok megsértői elvileg akár 5000 zlotys (340 ezer forint) bírságot is fizethetnek.

Új parlamenti üzemmód

A Szejm megváltoztatta a házszabályt, ami lehetővé tette, hogy másként dolgoznak a parlamenti képviselők a koronavírus-járvány ideje alatt. Lehetővé tették, hogy az üléseken és a szavazásokon elektronikus kommunikációs eszközökkel, távolról is részt vegyenek a képviselők. Parlamenti vita folyik arról is, hogy bevezessék-e a hatósági árakat az élelmiszerekre, miután megugrott az áruk. A honatyák elé került a költségvetés is, amely még a válság előtt készült, így születése pillanatában már el is avult.

Lengyelországban március végére a nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma elérte 1244-et - derült ki az egészségügyi minisztérium adataiból. Az elhunytak száma 16, három nő, 57, 37 és 84 évesek és 13 férfi, 43-83 évesek. Többségük valamilyen krónikus betegségben szenvedett.