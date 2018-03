A magyar kormánytól lopott ötletet a szlovák miniszterelnök

Egyre nagyobb a nyomás a szlovák miniszterelnökön, hogy átszervezze a kormányát és lemondassa belügyminiszterét. Robert Fico viszont nem engedi el embere kezét, helyette nemzetközi összeesküvést vizionál, melynek hátterében természetesen Soros György áll.

Ellentámadásba lendült Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután vasárnap délutáni tévébeszédében Andrej Kiska köztársasági elnök a kormány átszervezésére, vagy előrehozott választások kiírására kérte. A kormányfő szerint ugyanis az államfő nem a saját szavait mondta el a kamerák előtt, hanem külföldről vezérelték a szavait. Míg vasárnap csak utalgatott erre, addigra hétfőn már gyanúsítgatásba kezdett.

Azt a kérdést akarom feltenni az elnöknek a mostani sajtótájékoztatón, hogy tavaly szeptember 20-án miért ment el a New York-i Fifth Avenue-ra, egy olyan ember ingatlanába, akinek nagyon hírhedt neve van, Soros György - kezdte beszédét hétfőn Fico a Denník N portál szerint.

A miniszterelnök arra is kíváncsi volt, hogy pontosan mi hangzott el az ottani találkozón. Ő ugyanis összefüggést lát a két hete meggyilkolt tényfeltáró újságíró halála, valamint a jelenlegi kormányválság között.

Ennek alapja, hogy Ján Kuciak tényfeltáró újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnírovát otthonukban lelőtték. A férfi utolsó cikke pedig a szlovákiai olasz maffiáról, valamint annak kormányzati kapcsolatairól szólt. Az írásában kapcsolatot talált Robert Fico miniszterelnök és a szervezett bűnözés között, ugyanis a kormányfő egyik tanácsadója Maria Troskova még közös cégben is volt az egyik maffiataggal.

Az ellenzék a maffia jelenléte miatt lemondásra szólította fel Robert Kalinák belügyminisztert és Tibor Gáspár országos rendőrfőnöket is, valamint a kormányfőt is. Hétfőre a hármas kormánykoalíció egyik tagja, a magyar-szlovák vegyespárt Híd-Most is csatlakozott. Sőt, a tömörülés által adott igazságügyminiszter, Lucia Zitnanská szerint is az a minimum, hogy a belügyér lemondjon. Arról, hogy a párt kilép-e a koalícióból március 12-én dönt a választmány.

A fotó forrása: Attila Kisbenedek/AFP.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK