A magyarok előtt is megnyitja kapuit Olaszország - karantén nélkül

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezők, június 15-től pedig az összes többi beutazó előtt megnyitja határait, miközben az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése, valamint a büféreggeli sem - írja az MTI.

Olaszország igazi újraindulásának dátuma június 3. lesz, amikor az olaszok elhagyhatják tartományaikat és szabadon utazhatnak az országon belül.

Luca Zaia, az északkelet-Veneto tartomány kormányzója "szép jelzésnek" nevezte, hogy az országot különbségtétel nélkül egyszerre nyitják meg a járványtól megkímélt déli és a gócpont északi régiók között.

Az egyidejű nyitást "érthetetlennek" nevezte Vincenzo De Luca, a déli Campania tartomány elnöke, hangsúlyozva, hogy a régióban továbbra is kötelező a szájmaszk viselete a szabadban is. Ezt Venetóban hétfőtől eltörölik. A déli régiók vezetői, többek között Szicília és Szardínia kormányzója nem zárta ki, hogy a karanténintézkedések országos eltörlése ellenére tartományi szinten korlátozásokat vezethetnek be a kívülről érkezők esetében.

Mehetnek a külföldiek

Június 3-tól Olaszország külső határait is megnyitja az EU-ból és Nagy-Britanniából érkezők előtt, akikkel szemben a karanténkötelezettséget is megszüntetik. (A Magyarországra hazatérőknek a jelenlegi szabályok szerint kötelező a 14 napos karantén.) Ezzel szemben az olaszok még nem utazhatnak szabadon számos EU-tagállamba, Nagy-Britanniában karantén alá helyezik őket. Június 15-tól az EU-n kívüli beutazók is szabadon léphetnek be Olaszországba.

Készen állunk a külföldiek fogadására - hangsúlyozta a kölcsönösség elvét szorgalmazó Luigi Di Maio külügyminiszter, aki június 5-én Németországban, június 6-án Szlovéniában, 9-én Görögországban egyeztet az olaszokra kivetett korlátozások eltörléséről. A vasárnapi olasz sajtó adatai szerint az olaszok előtt jelenleg 22 EU-ország tartja zárva határait. Június közepén fejeződik be az iskolai távoktatás, mintegy 7 millió olasz veheti ki szabadságát az egyelőre kevésbé forró nyár eleji hetekben.

Tilos az ölelkezés az utcán

Június közepétől Olaszországban megnyitják a nyári gyerektáborokat, valamint újraindulhatnak a mozik, színházak, koncerttermek és szórakozóhelyek, többek között a diszkók is.

Továbbra is tilos lesz viszont az öleléssel vagy csókkal történő köszöntés, legalábbis utcai találkozás esetén. A rokonok továbbra sem kísérhetik a beteget a kórházak elsősegély osztályára, nem engedélyezett még az értekezletek, munkatalálkozók és kongresszusok megrendezése sem. Az idősotthonokat sem lehet még látogatni. A presszókban, éttermekben és szállodákban továbbra is tilos a büféreggeli és büféebéd rendezése. A Corriere della Sera római kiadása szerint a főváros szállodáinak 90 százaléka nem nyitott újra turisták hiányában.