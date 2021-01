A magyarok is csak csak negatív teszttel mehetnek Angliába

A jövő héttől csak azok utazhatnak be külföldről Angliába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésen vesznek részt és a teszt eredménye negatív - közölte pénteken a brit közlekedési minisztérium.

A tájékoztatás szerint az intézkedés - a 11 évesnél fiatalabb gyerekek, valamint az árufuvarozásban dolgozók és a közlekedési vállalatok járműveinek személyzete kivételével - mindenkire vonatkozik, így azokra is, akik a brit kormány által az angliai karanténkötelezettség alól mentesített országokból érkeznek.

Azokat, akik az e kötelezettség alól nem mentesített országokból - köztük Magyarországról - utaznak Angliába, a negatív koronavírus-szűrési lelet sem menti fel a kötelező tíznapos angliai karantén alól - írta az MTI.

A karanténmentesített országok tavaly nyáron összeállított listáján eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptemberben lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról érkezőknek is tíz napot - illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét - elkülönítésben kell tölteniük.

A brit közlekedési minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az Angliába utazóknak indulásuk előtt kell elvégeztetniük a koronavírus-szűrést, és 72 óránál nem régebbi negatív leletet kell felmutatniuk az őket szállító közlekedési vállalatoknak.

Az intézkedés a repülőgéppel, hajóval vagy vonattal Angliába érkezőkre vonatkozik, és a közlekedési cégek szükség esetén megtiltják a beszállást.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter szerint az intézkedés célja a külföldön feltűnt új koronavírus-variánsok behurcolásának megakadályozása. A brit határőrizeti hatóságok is ellenőrzik, hogy a beutazóknak van-e negatív koronavírus-leletük, és a szabálysértőkre 500 font (198 ezer forint) helyszíni bírság róható ki.

A brit kormány az eddigi 100 fontról ugyancsak 500 fontra emelte fel a bírság összegét arra az esetre, ha a beutazók indulásuk előtt nem töltik ki az angliai tartózkodási helyszínüket rögzítő online űrlapot (Passenger Locator Form).

Az utasok ezen az űrlapon jelentik be a brit hatóságoknak, hogy érkezésük után hol töltik az elkülönítés idejét és ott milyen módon lehet felvenni velük a kapcsolatot.

A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint továbbra is van lehetőség arra, hogy a karanténkötelezettség alól nem mentesített országokból Angliába utazók lerövidítsék a karanténidőszakot, ha az indulásuk utáni ötödik napon újabb koronavírus-szűrést végeztetnek, és ennek eredménye is negatív.

Ezt a lehetőséget decemberben vezette be a brit kormány, de ilyen célból csak fizetős magánszolgáltatóknál lehet tesztet végeztetni, a brit állami egészségügyi hálózat (NHS) intézményeiben nem.