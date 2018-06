A magyarokról is tárgyal a Bilderberg-csoport

Csütörtökön kezdődött a Bilderberg csoport éves tanácskozása Olaszországban, ahol lehet, hogy idén Orbán Viktor és a magyar politikai helyzet is szóba kerülhet - írta az Euronews.

A csoport 66. éves találkozóját Torinóban tartják, és az eseményt úgy írják le, hogy az "Észak-Amerika és Európa közti párbeszédet szándékozik elősegíteni", ahol a résztvevők a világ jelentős problémáit vitatják meg.

Idén 131 résztvevő érkezik 23 különböző országból. A tanácskozók körülbelül kétharmada európai, a többiek pedig észak-amerikaiak. Vezető pozícióban lévő politikusok, valamint szakemberek az ipar, a tudomány és a média világából - írta a portál.

Többek közt ott lesz Hollandia miniszterelnöke, valamint Belgium, Szerbia és Észtország kormányfője is. Jelen lesz Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára, Franciaország titkosszolgálatának a vezetője, Mark Carney, a Bank of England kormányzója, és Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter is. A nagyvállalatok közül vezetői szinten képviselve lesz Airbus, a BP, a Total, a Google, a Vodafone és a Ryanair is.

Tizenkét témakör szerepel a négynapos esemény napirendjén, ezek:

A populizmus Európában (ahol várhatóan szóba kerül Orbán Viktor és a magyarországi politikai helyzet is)

Az egyenlőtlenség kihívása

A munka jövője

A mesterséges intelligencia

Az Egyesült Államok az elnökség félidejében

A szabad kereskedelem

Az USA vezető szerepe a világban

Oroszország

Kvantumszámítógép

Szaúd-Arábia és Irán

A posztigazság világa

Aktuális események



A találkozók a Chatham ház szabálya alá tartoznak, mely szerint a résztvevők használhatják az ott megszerzett információkat, de nem fedhetik fel a felszólaló személyét, a kapcsolódásukat sem, ahogy más résztvevőkét sem. Ezenkívül nem készül sem jegyzőkönyv, sem jelentés az elhangzottakról.