A maszkviselés kérdése még a politikai hatalmat is megtörheti

Ha valamit sikerült 100 százalékban elérnie Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének az az, hogy a Republikánus Párt majdnem száz százalékban felsorakozott mögötte. Az elmúlt hetekben azonban még ezen a szövetségen is repedések jelentek meg.

Hagyományos mércével mérve Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem túl jó politikus - indítja a Washington Poston megjelent véleménycikkét Danel W. Drezner politológus professzor. Törvénykezési teljesítménye sovány, nemzetközi tárgyalási eredményei szerények. Egy dolgot azonban egyetlen politológus sem vitatna: látványos sikert ért el a Republikánus Párt meghódításában. Mitt Romney szenátoron kívül nincs olyan republikánus politikus, aki következetesen szembe menne az elnökkel a nyilvánosság előtt.

Ezt a befolyás lehetővé tette Trumpnak, hogy erősebb legyen, mint amit az előbbiek alapján várnánk. Szereti kiterjeszteni a végrehajtó hatalom hatókörét a Kongresszus rovására, kétséges alapokon hirdet rendkívüli helyzeteket, és átlép törvényeken, mert alapozhat az általa kinevezett bírók jóindulatára és arra, hogy pártjának politikusai támogatják a törvényhozásban. Van, hogy ez működik, van, hogy nem. Az elnöknek szüksége van erre a hűbéri lojalitásra - amelyben a támogatásért cserébe vezérként tőle várják a szavazók megszerzését - ám a közvélemény-kutatások makacs számai Trump ellen dolgoznak.

Átkozott adatok

Ezek azt mutatják, hogy nő a szavazók elégedetlensége az államfővel, sőt a republikánusok egyre nagyobb része is úgy látja, hogy nem jó irányba megy az ország. Ráadásul Trump népszerűségi indexe egyre jobban elmarad várható demokrata elnökválasztási kihívója, Joe Biden volt alelnök számai mögött. Az eredmény: repedések jelentek meg a párthűség építményén. Például morgolódás hallatszik a republikánusok stratégái felől: volt köztük olyan, aki arra hívta a figyelmet, hogy az elnök twitterüzenetei szétszórtnak láttatják Trumpot, olyasvalakinek, aki lényegtelen dolgokra pazarolja az idejét. És ez nem illik az USA elnökéhez.

Ennél nagyobb súrlódással jár egy látszólag egyszerű kérdés, nevezetesen, hogy miért nem visel Trump soha maszkot. Egy korábbi interjújában azt mondta, hogy az amerikaiak egy része nem egészségügyi okokból hord arcmaszkot, hanem azért, hogy látványosan demonstrálja Trump-ellenességét.

Ha ez igaz, akkor nagyon sok republikánus szavazó is elégedetlen vele - a párt egyre több ismert szimpatizánsa, médiaszemélyisége, pozícióban lévő politikusa szólítja fel ugyanis az embereket arra, hogy hordjanak maszkot. Egyesek még Trumpnak is ajánlották, hogy tegye ezt, és amikor Mike Pence alelnök maszkban jelenik meg (képünkön balra), akkor végleg összeomlik Trump összeesküvés-elmélete.

Elszigetelten

A Washington Post két politikai újságírója úgy látja, hogy a látszólag piszlicsáré ügy régen túlnőtt a jelentőségén. Az amerikai politikai jobboldal, amely áprilisban és májusban a gazdasági minél gyorsabb újraindulását mantrázta, az elmúlt hetekben átállt a maszkviselés propagálására, ami azzal jár, hogy a nyíltan maszkellenes Trump magára maradt.

A politikus professzor publicista hangsúlyozza, hogy a republikánusok még messze vannak attól, hogy ejtsék Trumpot. Továbbra is támogatják és elnézik neki sokszor felháborító viselkedését, amivel bátorítják, hogy ugyanazt tegye, amit eddig. Ugyanakkor a feszültségek azok feszültségek, és ezek már a felső vezetésben is megjelentek. A történet hólabdaszerűen változhat: ahogy nő a republikánusok elégedetlensége az elnökkel, úgy válhat egyre jobban láthatóvá, hogy gyengül a politikai befolyása, ami tovább erodálhatja támogatottságát, ami tovább gyengítheti. És ezt csak fokozhatja, ha az elnökválasztási versenyben a társadalomban is tovább romlik Trump megítélése.