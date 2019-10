A megalománia a kifinomult britektől sem idegen

Előre ivott a medve bőrére a brit pénzügyminisztérium, amely gigantikus mennyiségű 50 pennyst veretett az október 31-ei EU-s kilépés tiszteletére. Valójában egy korábbi ötletet melegítettek fel erősen eltúlozva. Így most nagyobb a bukás is.

Az október 31-ei brexitre emlékeztető 50 pennys érméket veretett a brit pénzügyminisztérium, ám miután biztosan nem 2019. október 31-én lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, be kell olvasztani az érméket - jelentette a BBC. Az ötlet eredetileg Philip Hammondé, az előző kormány pénzügyminiszteréé, aki emlékérmeket akart veretni az akkor még 2019. március 29-ei kilépési dátummal és a "Peace, prosperity and friendship with all nations" (Béke, jólét és barátság minden nemzettel) felirattal (ennek terve látható képünkön).

Az akkori tervben tízezer darab 50 pennys - arany, ezüst és réz-nikkel - emlékérme szerepelt, amelyeket részben darabonként tíz fontért árultak volna, részben a réz-nikkel érméket árverésre bocsátották volna. A BBC információi szerint Hammond utóda, Sajid Javid melegítette fel az ötletet azzal a különbséggel, hogy tárcája tízmillió normál forgalomba kerülő 50 pennyst rendelt halloweeni határidővel és a dátum megváltoztatásával.

A Royal Mint pénzverde információi szerint az elkészült érméket "újrahasznosítják", azaz beolvasztják, kivonva belőlük az egyre inkább értékes fémnek számító rezet. A költségekről sem a minisztérium, sem a pénzverde nem adott információt.

A tárcánál azt állítják, hogy lesz brexitérme, de majd miután az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból.