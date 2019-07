A nagyhatalmak már az űrből jövő fenyegetésekre készülnek

Franciaország úgy véli, az űr a jövőben konfliktusok helyszínévé válik, ezért mielőbb ki kell dolgozni egy stratégiát, amellyel az ottani fenyegetéseket kezelni tudják - adta hírül a hvg.hu.

Azt követően, hogy Donald Trump egy űrhaderőosztály felállítását rendelte el, Franciaország is úgy érezte, hogy szüksége lesz ilyen parancsnokságra. Emmanuel Macron francia elnök néhány napja jóvá is hagyta saját űrkatonaságuk létrehozását, amely az ország védelmi képességeinek javítása mellett a francia műholdak működését is felügyeli majd - olvasható a cikkben.

A program most újabb epizóddal bővült: Florence Parly védelmi miniszter arról számolt be, hogy a fegyverkezésre az űrbe vágyó magáncégek miatt is szükség van. Parly szerint az űr felől komoly fenyegetés érkezhet, akár ilyen magáncégek részéről is - írja az Ars Technica.

A védelmi miniszter úgy véli, a fokozódó újabb űrverseny a kémkedésre is lehetőséget teremt, ezért óvatosnak kell lenniük. (Parly tavaly szeptemberben kémkedéssel vádolt egy orosz műholdat.) Szerinte az űr a jövőben konfliktusok helyszínévé válhat, a fenyegetések azonosítása önmagában pedig nem elég. Azokat el is kell hárítani - mondta a miniszter. A Toulouse-ban felálló új űrparancsnokság törvényi joggal rendelkezne az űrbéli fellépéshez, emellett különféle eszközök alkalmazásával figyelné az ország műholdjait, és azok felé tévedő, idegen űrjárműveket - írta a hvg.hu.