A németek annyira a dánok nyakába lihegnek, hogy nálunk is fordulni kezd a szélirány

Még ezt is meg kell duplázni!

A legnagyobb növekményt az Egyesült Királyság érte el: összesen 2,4 GW szárazföldi és tengeri termelőerővel gyarapodtak. Spanyolország azonban kizárólag szárazföldön bővült 2,3 GW-nyit kapcsolt be, míg Németország (vegyesen) 2,2 GW-tal, Svédország és Franciaország viszont szintén kizárólag onshore (előbbi 1,6 GW, utóbbi 1,3 GW) plusz potenciált pakolt be a hálózatába. A 2019-es telepítések száma a WindEurope adatai szerint 27 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, de még a tavalyi aránynak is meg kell dupláznia ahhoz, hogy elérhető legyen a Green Deal-ben kitűzött 2030-as uniós cél.