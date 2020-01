A németek ismét nagyot lépnek

A spanyolok és a britek nyomában

A 2015 óta felpörgő klímapolitika és az energetika drámai átalakulása is fűti a szénerőmű-ellenes hangulatot - de nem csak Németországban. A brexit árnyékában nem szólt ugyan túl nagyot, de az Egyesült Királyságban már tavaly áprilisban bejelentette a National Grid (az ottani Mavir) vezetője, hogy 2025-re nemcsak hogy bezárnak a szigetországban minden szénerőművet, de 2025-től - a teljes energetikai karbonmentesség mihamarabbi elérése érdekében - az energetikai célú földgáz részarányát is csökkenteni szeretnék.Spanyolországban a tavaly év elején elkészült klímavédelmi törvényjavaslat alapján az a menetrend, hogy 2025-2030 között bezárják az összes nukleáris termelőegységüket, 2030-tól nem működhetnek tovább az országban szénerőművek, 2040-től pedig tilos lesz a benzin, a dízel és hibrid autók értékesítése is. Mindezt évente, kötelezően, legalább 3 gigawatt megújuló energiás kapacitás telepítésével kompenzálják majd.