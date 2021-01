A paksi áron termelik és tárolják majd az áramot, pedig még csak most lendülnek bele

Drasztikus átalakuláson megy keresztül a világ energiapiaca, aminek az is az egyik törvényszerű velejárója, hogy korábbi tabuk megdönthetővé válnak. Ez történik Izraelben is, ahol mostanra kezdik utolérni a magyarországi napelemes méretet, de termelési árakban már most, célokat tekintve pedig 2030-ra vernek majd ránk “köröket”.

Csak a második olyan tenderét zárta le Izrael, ahol a napenergia az energiatárolással együtt szerepelt a kiírásban, de máris meglepő az eredmény: a 2023-ra megépítendő új termelőegységeknek egy kilowattórányi energiát 0,0544 dolláron (ami a jelenlegi árfolyamon 15,97 forintot jelent) kell tudni produkálnia. (Ez a jelenlegi dollár-forint árfolyamon számoltan 15,97 forintos egységárat jelent - ami máris összevethető azzal, hogy a paksi atomerőmű jelenleg 16-18 forintos termelői áron dolgozik, a legutóbbi hazai napelemes tenderen pedig 26,7 forintos kilowattóránkénti árban határozták meg az árplafont - igaz, az első tenderen végül ez alatti áron is volt elegendő jelentkező.)

A PV Magazine csapott le a hírre a leghamarabb: az izraeli kormány összesen 608,9 MW napelemes termelőkapacitást rendelt meg a most zárult pályázattal. Ennek során 33 projektre hét fejlesztőt választottak ki úgy, hogy a napelemes termelőegységekhez mintegy 2400 MWh tárolókapacitás is kapcsolódik. A méretek érzékeltetéséhez elég talán annyi, hogy a most megrendelt izraeli napelemes erőművi méret nagyobb, mint a tavalyi teljes magyar közüzemi napelemes bővülés; és nagyjából megegyezik azzal a volumennel, amire a teljes magyarországi lakossági napelemes termelés képes. Mindeközben az energiatárolásban Magyarország jelenleg legfeljebb pár száz MWh kapacitással rendelkezhet.

Az igaz, hogy a tenderzárás még egyáltalán nem jelenti a termelést, de ha mindehhez hozzárendeljük azt az információt is, hogy Izraelnek 2019 végén mindössze 1,1 GW beépített napelemes termelőereje volt, látható, hogy az ország is igencsak nekilendül.

A legnagyobb szeleteket most az izraeli székhelyű Doral Group Renewable Energy Resources LTD (200 MW) és a SolGreen (95,6 MW) kapta, de a francia anyavállalat helyi cége, az EDF Energies Nouvelles Israel (90 MW) és az Enlight Renewable Energy (82 MW), de még a tel-avivi székhelyű független energiatermelő Energix Renewable Energies (80 MW) sem panaszkodhat. A Meshakim & Partners 40 megawattra nyert el megbízást, a fennmaradó 21,35 MW-ra pedig a lokális infrastruktúrafejlesztő, a Shikun & Binui kapott megrendelést. Az új napelemtermelő egységeknek 2023 júliusáig meg kell kezdenie a termelést és az energia szállítását az izraeli hálózatba. A tenderen végül az új napelemes áramot 0,1745 ILS / kWh végső árra árazták be. (ILS - izraeli új sékel, 1 ILS = 91,62 HUF)

A PV Magazin a döntést követően megkereste az izraeli Zöld Energia Szövetség igazgatóját. Eitan Parnass szerint bár az övék egy igen fiatal napelemes piac, de a mostani döntés csak azért okozhat meglepetést a világ számra, mert a kormány sok éven át késleltette a folyamat elindulását. Amit azonban elmondása szerint az elmúlt három évben megváltoztatott, és most már arra törekszik, hogy Izraelben a napelemes ipar meghatározó tényezővé váljék.

Az első komoly tender csak 2020 nyarán zárult le, melynek során az ottani árampiaci szabályozó hatóság 168 MW fotovoltaikus termelőkapacitást rendelt meg. A pályázati kiírások száma is megsokszorozódott azóta, de a tartalmuk is differenciálódott. Utóbbit bizonyítja, hogy Izraelben a nagyszabású projektek mellett ösztönző rendszert működtetnek a tetőréti - nálunk háztájinak nevezett - lakossági napelemes rendszerek népszerűsítésére - és ezt már 2018 márciusában olyan komolyan gondolták, hogy az 1600 MW elérését 2021-re célozták meg.

Tavaly ősszel a kormány jóváhagyta azt a tervet is melynek értelmében az akkori 1,1 GW mellé további 15 GW napelemes termelőkapacitást húznak be a rendszerbe 2030-ig (Megint csak az összevethetőség érdekében: a regnáló magyar kormány 2030-as víziója 6000 MW beépítéséről szól.) Izrael célja mindezekkel az, hogy az ország villamos energia termelésének arányában a megújuló energiaforrásokét 17 százalékról 30-ra növelje. (A magyar kormány célszáma 2030-ra mindössze 21 százalék.) A vízióhoz a zsidó államban már a terv is elkészült: forintra átszámoltan összesen 7330 milliárdba kerül majd, ugyanakkor mindez csak kiegészíti azt a Covid-19 járvány idején meghirdetett új energia- és vízügyi infrastruktúra építési tervet, ami jelentős részt vállal az ország gazdasági újraindításában. Ami napelemes számokra lefordítva további 2 GW rendszerbe építését jelenti.