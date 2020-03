A pápa is lépett a világjárvány miatt

A húsvéti szenthét szertartásait a hívők jelenléte nélkül mutatják be a Vatikánban - derült ki a pápai állam liturgiai hivatalának rendelkezéséből vasárnap, amelyet az olaszországi egyházmegyékben is követnek majd a koronavírus terjedése miatti rendkívüli egészségügyi óvintézkedések értelmében.

Az egyházi szertartások szervezésével foglalkozó Pápai Ház "zárt ajtók" mögötti szertartásokat rendelt el a három hét múlva esedékes húsvéti hétre - számolt e az MTI.

Ez azt jelenti, hogy a virágvasárnapi szertartást, a nagycsütörtöki, nagypénteki, valamint a szombati, húsvétvasárnapi és -hétfői egyházi eseményeket is hívők részvétele nélkül tartják meg. Az intézkedés a hagyományosan a Szent Péter-bazilikában és a Szent Péter téren tartott szertartásokra vonatkozik, mivel azokat már egy hete lezárták. Hívők nélkül tartják meg a Via Crucis keresztútját is nagypéntek este a Colosseumnál.

Azt még nem tudni, hogy Ferenc pápa személyesen elmegy-e a szertartások helyszínére, vagy a Vatikánban, az apostoli palotákban maradva vezeti a keresztút stációit.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő nyilatkozata szerint a húsvéti szertartások egyike sem marad el, a megrendezés és a közvetítés módozatairól a helyzet alakulása szerint döntenek majd.

Április 12-ig a Vatikán Ferenc pápa dolgozószobájából egyenes internetes közvetítéssel sugározza az egyházfő minden imáját, beszédét és a szerdai audienciák felszólalásait is.

Nagyon nehéz időt élünk - mondta Ferenc pápa vasárnap déli beszédében. Interneten sugárzott üzenetében az egyházfő köszönetet mondott a papoknak, akik "ezernyi eszközzel" igyekeznek közel maradni a hívőkhöz, hogy Isten népe ne érezze magát magára hagyva. A pápa a milánói érseket, Mario Delpinit idézte, aki jelképesen a székesegyház tetején mutatott be misét, miután a Milánó vallási központjának számító dóm ismét zárva van. A pápa arra kérte egyháza tagjait és a hívőket, hogy a járvány teremtette elszigeteltségben fedezzék fel ismét a keresztény értékeket.

Az olaszországi templomok többségét bezárták az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) miatt bevezetett rendkívüli óvintézkedések következtében. A legtöbb fertőzöttet regisztráló északnyugati Lombardia tartományban már hetek óta zárva tartanak a templomok, máshol, köztük a római egyházmegyében, misét nem mutatnak be, de a plébániatemplomok nyitva vannak, hogy a hívők be tudjanak térni imádkozni.

A korábban kiadott rendelkezések szerint az olaszországi egyházmegyék felmentették híveiket a vasárnapi és az úgynevezett parancsolt ünnepek alkalmából tartott szentmiséken való részvétel alól. Ahol még nyitva tartanak a templomok, egyre több hívőt látni sorban állni, hogy egyenként vagy kis csoportokban bemehessenek imádkozni. A dél-olaszországi kegyhelyekre is ellátogatnak az emberek, szigorúan tartva egymás között a legalább egyméteres távolságot, és a helyi szentek szobraihoz is sokan virágot visznek.