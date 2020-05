A republikánusok nyomozással mennek Trump ellenfelének

Még a tavaly év végén indult Donald Trump elleni vádemelési törvény alapjául szolgáló ügyet vettek elő republikánus szenátorok. Joe Biden egykori alelnök fiának ukrajnai üzleti tevékenységét vizsgálnák.

A republikánus többségű amerikai szenátus belbiztonsági bizottsága Joe Biden várható demokrata párti elnökjelölt fia, Hunter Biden egykori ukrajnai üzleti ügyeiben is vizsgálódik - írja az MTI.

A szenátus belbiztonsági bizottsága büntetés terhe mellett bekérte a Blue Star Strategies nevű washingtoni lobbicégtől az ukrajnai Burisma gázipari cégnél végzett munkájának dokumentumait. A demokraták lobbicége akkor dolgozott a Burismának, amikor Hunter Biden az ukrán óriásvállalat igazgatótanácsának tagja volt.

A szenátusi bizottság demokrata párti tagjai hevesen ellenezték a vizsgálatot. Gary Peters, a demokraták rangidős tagja a bizottságban leszögezte: a vizsgálat "azzal a kockázattal jár, hogy felerősödhetnek külföldi ellenségeink beavatkozási kísérletei a 2020-as választási folyamatba". Ron Johnson wisconsini szenátor, a bizottság republikánus elnöke kifejtette: azokat a vádakat szeretné kivizsgálni, amelyek szerint a lobbisták Hunter Biden ukrajnai pozícióját kívánták volna felhasználni az amerikai külügyminisztériumi döntések befolyásolására a Barack Obama vezette kormányzat idején. "Kérdésem az, hogy miért ez a nagy aggodalom? Ha nincs semmi a háttérben, akkor meg fogjuk állapítani, hogy nincs semmi, de ha van valami, akkor azt az amerikaiaknak joguk van megtudni" - fogalmazott Johnson.

A szenátusi idézés nemcsak a Blue Star Strategies vonatkozó dokumentumait kérte be, hanem a cég elnök-vezérigazgatóját, Karen Tramontanót is meghallgatásra rendelte be. Tramontano szerdán levélben jelezte, hogy kész együttműködni a bizottsággal.

A szenátusi vizsgálatról már a múlt héten is szó esett, de a büntetés terhe melletti idézéseket csak szerdán küldték ki, azt követően, hogy kedden Andrij Derkacs ukrán parlamenti képviselő Kijevben egy internetes sajtótájékoztatón hangfelvételeket mutatott be. Ezeken állítása szerint Petro Porosenko volt ukrán elnök és Joe Biden egykori amerikai alelnök 2015-ben és 2016-ban a többi között arról egyeztetett, hogy távoznia kell a Burisma korrupciós ügyeit vizsgálni szándékozó ukrán ügyésznek, ellenkező esetben az Obama-kormányzat visszatartja a Kijevnek ígért egymilliárd dollárra szóló hitelgaranciát.

Derkacs sajtótájékoztatójának szerdán nagy teret szentelt az amerikai sajtó egy része, kivált a republikánusokhoz közelálló Fox televízió. Maga Donald Trump korábban nyíltan bátorította a szenátusi vizsgálatot. Az amerikai elnök ellen tavaly a demokrata párti törvényhozók által indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) hivatkozási alapja az a telefonbeszélgetés volt, amelyet Donald Trump Volodimir Zelenszkij ujkrán elnökkel folytatott, és amelyben Trump felvetette a Burisma korrupciós ügyeinek, Hunter Biden szerepének kivizsgálását. Az amerikai elnököt egyébként a republikánus többségű szenátus felmentette a demokrata többségű képviselőház által megfogalmazott vádpontok alól.