A szegény országok diákjainak négy hónapnyi oktatás kiesett

A szegényebb helyeken még kevésbé tudnak átállni távoktatásra, de a fejlett országokban is már átlagosan hat hétnyi tanítási idő ment pocsékba a járvány kezdete óta - írja a Szabad Európa hírportál.

A kevésbé fejlett országokban átlagosan csaknem négy hónapnyi tanítás esett ki a diákok életéből, áll az Unesco, az Unicef és a Világbank közös felmérésében.

A kevésbé fejlett országok alatt azokat értik, amelyeknek a jövedelme az alacsony vagy a közepes kategória alsó sávjába tartozik. A fejlettebb országoknál átlagosan csak hat hét esett ki - olvasható a Szabad Európa cikkében.

Nem kell messzire néznünk ahhoz, hogy lássuk, a koronavírus-járvány szerte a világban micsoda pusztítást okozott a gyermekek tanulási lehetőségeiben is - mondta Robert Jenkins, az Unicef oktatási vezetője. Ezt növelte, hogy a távoktatáshoz korlátozottan fértek hozzá, a költségvetési szigorításoknak is inkább ki voltak téve és a késleltetett újranyitási tervek is akadályozták a gyermekek normális tanulását.

A probléma nálunk is komoly, de nem általánosan minden gyermeknél, nagyok a különbségek a tanulási lehetőségeknél.