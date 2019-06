Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A törökök ragaszkodnak az orosz légvédelmi rakétákhoz

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden ismét kizárta, hogy Törökország visszalép az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer vásárlásától - írja az MTI.

A török államfő Isztambulban a muzulmán szent böjti hónapot, a ramadánt lezáró reggeli imát követően újságíróknak nyilatkozva arra emlékeztetett: az adás-vételről szóló orosz-török megállapodás már megszületett, és Ankara határozottan kitart mellette. Nincs szó róla, hogy Törökország visszalép - fogalmazott.

Az Egyesült Államok és a szintén NATO-tag Törökország viszonya az utóbbi hónapokban egyre feszültebb az üzlet miatt, miután az ankarai vezetés számos alkalommal leszögezte, hogy nem hajlandó elállni a beszerzéstől. Washington attól tart, hogy az orosz technológia valódi célja adatgyűjtés a katonai szövetség képességeiről.

Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) április elején egy sor megszorító intézkedést helyezett kilátásba Törökországgal szemben. Első lépésként leállította az F-35-ös vadászbombázók törökországi fogadásához és hadrendbe állításához szükséges felszerelések és kézikönyvek szállítását. A Pentagon egyúttal jelezte: akár fel is mondhatja a száz harci repülőgép eladásáról kötött török-amerikai egyezményt, sőt ki is zárhatja Törökországot a fejlesztési programból, amelyben a kezdetek óta részt vesz. Az Egyesült Államok ugyanakkor arra is figyelmeztette Törökországot, hogy az orosz fegyverzet beszerzése veszélybe sodorhatja azt a 3,5 milliárd dolláros üzletet, amelynek keretében Ankara amerikai Patriot légtérvédelmi rendszert vásárolna.

Erdogan keddi nyilatkozatában rámutatott: Törökország a Patriotok ügyében akkor tesz lépéseket, ha legalább annyira kedvező ajánlatot kap Washingtontól, mint Moszkvától. Ankara semmit sem köteles megvásárolni - hangoztatta. Oroszország várhatóan júliusban kezdi meg az Sz-400-as ütegek leszállítását Törökországnak.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter május közepén tagadta azokat a nyugati híreszteléseket, amelyek szerint Washington arra kérte Ankarát, hogy halassza el az orosz fegyverek leszállítását, amit a török vezetés fontolóra is vesz.

Erdogan a múlt héten mind Donald Trump amerikai, mind Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélt telefonon, a G20-csoport június végi oszakai csúcsértekezletén pedig személyesen is találkozik velük.