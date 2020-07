A válság miatt leakciózták az állampolgárságokat

Teljesen behalt a turizmus a koronavírus-járvány miatt, ezért a karibi országok is megszorultak. Az egyetlen hatékonynak megoldásnak azt találják, hogy letelepedési kötvényprogramot hirdettek: a befolyt pénzt a válságkezelésre akarják fordítani.

A karibi államoknak annyira szükségük van a pénzre, hogy nagyon nagy kedvezményekkel árusítják az állampolgárságaikat. A régió számos országa eleve kínál az egykori magyar letelepedési kötvényprogramhoz hasonló lehetőségeket, de most a járvány és a válság miatt ezeket is elkezdték leárazni. A homokos tengerpartokon most egy darab turista nincsen, így ez a leggyorsabb és a legbiztosabb pénzszerzési lehetősége az államoknak - írja cikkében a Bloomberg.

Az 53 000 lakosú St. Kitts és Nevis volt az első, aki kedvezményeket kezdett kínálni az állampolgárságukra: az év végéig potom 150 000 dollárért (46,87 millió forintért) árulják az ilyen jogokat a külföldieknek. Ráadásul, ha valaki a Fenntartható Növekedési Alapba fizeti be az összeget, akkor négy családtag számára szerez útlevelet és állampolgári jogokat. Ez 23 százalékos leárazás a szokásos 195 000 dollárhoz (61 millió forinthoz) képest. A régió többi szigete, köztük Dominika, Antigua és Barbuda még ennél is olcsóbb ajánlatokkal bombázza a célközönséget. Ott az állampolgárságot már 100 000 dollárért (31,25 millió forintért) mérik.

"Az ügyfelek ezeket az állampolgársági lehetőségeket volatilitásmenedzsmentként vagy kockázatkezelési eszközként tekintik" - mondta Paddy Blewer, a Henley & Partners Egyesült Királyságbeli irodájának igazgatója a lehetőségről. Most pedig szerinte az új állampolgárságokat felértékeli a koronavírus világjárványa, mivel egy második útlevél új országokba jelenthet beugrót. Az EU országai például nem engedik be jelenleg az Egyesült Államok polgárait.