A vendéglősök kiütötték a kormányt Lengyelországban

Lengyelországban a bíróságok egymás után törlik el azokat a bírságokat, amelyeket a hatóságok a korlátozások ellenére kinyitó vendéglőkre, szállodákra és más szolgáltatókra rónak ki. Hasonló feszültség már Magyarországon is van.

A lengyel tisztiorvosi szolgálat naponta 1300 kinyitott helyet is ellenőriz, ugyanis a lengyel vendéglátósok és más szolgáltatók fellázadtak a koronvírus-járványra hivatkozva bevezetett korlátozások ellen, és fittyet hányva a kormány tiltására tömegesen nyitják meg üzleteiket - derül ki a Business Insider Polska tudósításából. Erről a Lengyel Gasztronómiai és Gazdasági Kamara titkára, Slawomir Grzyb számolt be.

Az ügyek a bíróságokra kerülnek, amelyek többségében azoknak a vállalkozóknak és az állampolgároknak a javára döntenek, akiket a hatóság megbírságolt. A bíróságok ugyanis azt is vizsgálják többek között, hogy a vendéglők és más szolgáltatók miért nem tartják be a járvány miatt hozott szigorú intézkedéseket dacára a büntetéseknek. Nem a korlátozó szabályozás alapján döntenek további vizsgálat nélkül.

Azt ugyan nem lehet állítani, hogy a bíróságok automatikusan elutasítják a tisztiorvosi szolgálat döntéseit, ám általában hatályon kívül helyezik a büntetéseket, arra hivatkozva, hogy hiányzik a kiszabásuk megfelelő jogi alapja, illetve a szabály, amelynek alapján eljárnak alkotmányellenes. (Az alkotmánybíróság korábbi döntése szerint a korlátozásokat nem kormányrendeletben, hanem törvényben kellett volna bevezetni, mert súlyosan korlátozzák az emberek alapvető jogait.)

Az elmúlt két hétben a vajdasági adminisztrációs bíróságok ítéleteinek lavinája indult el - mondja egy ügyvéd, aminek az lehet a hátterében, hogy - a kamara adatai szerint - január 18 óta több mint 20 ezer eddig bezárt gasztronómiai hely nyitott ki és folytatja a járvány előtti tevékenységét. A kormány ugyan kizárta ezeket az állami támogatásból, de már akkorák voltak a veszteségeik, hogy az sem segített volna rajtuk. Jobban megérte a nyitást kockáztatni.

A vendéglátósok a járványügyi zárvatartás miatt már Magyarországon is zúgolódnak, sokan tervezik, hogy februárban a szabályok lazítása nélkül is kinyitnak. Az Index arról írt korábban, hogy 130 vendéglátóhely kinyitna vállalva a bírságokat is.