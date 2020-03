A versenyhivatalok is változtatnak - van, amiben elnézőbbek lesznek

Kiadott egy iránymutatást az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN), melynek a magyar versenyhatóság, a GVH is tagja. Eszerint bizonyos létfontosságú eszközöket előállító ágazatok adott esetben könnyítésekre, vagy hatósági engedményekre számíthatnak a versenyjogi szabályok alkalmazása során, miután az esetleges versenykorlátozások társadalmi haszna fölülmúlja az azzal okozott gazdasági károkat.

Az európai versenyjog még különleges gazdasági helyzetekben is csak nagyon indokolt esetben enged eltérést a szigorú megközelítéstől, ami a versenykorlátozó magatartások minden formáját tiltja. A koronavírus (Covid-19) okozta világjárvány azonban ezen a téren is tudott újat mutatni: az Európai Versenyhatóságok Hálózata (European Competition Network - ECN), melynek a magyar versenyhatóság, a GVH is tagja, hétfői közös közleménye értelmében bizonyos létfontosságú eszközöket előállító ágazatok - például gumikesztyű, szájmaszk, egyéb egészségügyi termékek - adott esetben könnyítésekre, vagy hatósági engedményekre számíthatnak a versenyjogi szabályok alkalmazása során - hívják fel a figyelmet Cerha Hempel Dezső és Társai Ügyvédi Iroda szakértői.

Az ECN elfogadja, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel az érintett létfontosságú termékek esetében szükséges lehet független vállalkozások koordinációjára annak érdekében, hogy azok minden fogyasztóhoz eljuthassanak. A szakértők példaként említik a szájmaszkokat gyártó vállalkozások megfelelő alapanyagokhoz jutását annak érdekében, hogy a termelés minél több helyen folyhasson. Normál versenykörülmények között ugyanis az alapanyagok elosztása kartellnek minősülhetne - jegyzik meg.

Az ECN jelen helyzetben - csak és kizárólag a járványveszély elmúltáig - nem avatkozik közbe a szükséges, arányos és időben korlátott koordináció esetén, mivel az esetleges versenykorlátozások társadalmi haszna - így a közlemény - messze fölülmúlja az azzal okozott gazdasági károkat.

Az ECN-tag hatóságok - kivételes jelleggel, teljességgel eltérve az eddigi gyakorlatuktól - biztosítják annak a lehetőségét, hogy a szóban forgó vállalkozások, amennyiben bizonytalanok magatartásuk jogszerűségét illetőleg, informális kérdésekkel fordulhassanak a versenyhatóságokhoz, akik felvilágosítást adnak a tervezett kooperáció megengedhetőségét illetően.

A szakértők ugyanakkor kiemelik, hogy az ECN közleményében hangsúlyozza azonban azt is, hogy kiemelt figyelmet fordít arra ezekben a nehéz időkben, hogy a létfontosságú termékek (szájmaszk, kézfertőtlenítő stb.) versenyképes árakon álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Ennek érdekében az európai versenyhatóságok mindent meg fognak tenni az ezen termékeket érintő áremelő hatású kartellek, vagy erőfölényes vállalkozások esetén a túlzó, monopol árazás megakadályozására. Utóbbi ellen az ECN közleménye azt ajánlja ezen termékek gyártóinak, hogy maximum árakat javasoljanak termékeik disztribútorainak, amely megakadályozhatja az ilyen típusú visszaéléseket.

Ezekben a vészterhes időkben csábító lehet megkerülni bizonyos versenyszabályokat, azonban még a hatóságok engedékenyebb hozzáállása sem ad alapot kőkemény versenykorlátozásokra (kartellek, erőfölénnyel visszaélés) - hívja fel a figyelmet Polauf Tamás, a Cerha Hempel partnere, aki szerint hatékonyan, de jogszerűen kell alkalmazkodni a kihívásokhoz.