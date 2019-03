Addig pofoztatja magát a miniszterelnök, amíg nem jön a szakadék

Harmadjára is elbukott pénteken Theresa May miniszterelnök brexitmegállapodási terve a parlamenti szavazáson. A legtöbb szakértő, így a Financial Times újságírói szerint is abszurd lenne negyedszer is bevinni a mindháromszor nagy többséggel elutasított javaslatot a képviselőkhöz, ám a BBC híre szerint May éppen azt tervezi, hogy negyedjére is házhoz megy a pofonért.

Az Egyesült Királyság polgárai arra ébredtek 2019. március 30-án, hogy ahelyett, hogy országuk 29-én kilépett volna az EU-ból, ami új kezdetet jelentett volna az életükben, megalázó politikai káoszba, válságba süllyedt a nemzetük - kezdte szerkesztőségi cikkét a Financial Times (FT). A parlament megszégyenítette Theresa May miniszterelnököt, a kormányt és bepiszkolta a brit politikai osztály hírnevét: azon a napon (29-én), amelyről May számtalanszor kijelentette, hogy az ország ki fog lépni az EU-ból, a törvényhozás harmadszor is elutasította a kormány és az EU válási megállapodását.

A britek továbbra is az unió tagjai és a kormány azzal szembesül, hogy 13 nap múlva (április 12-én) megállapodás nélkül szakadhat ki az EU-ból, ami katasztrofális gazdasági hatással lenne az országra. Az FT szerkesztősége úgy látja, egyetlen kiút kínálkozik ebből a gödörből: a parlament minden pártjának, a kormánynak és a miniszterelnöknek végre az ország érdekét kellene saját pártérdekei elé helyeznie.

Lássa be végre!

A világ vezető üzleti sajtóorgánumának szerkesztői szerint a kormányfőnek mindenekelőtt be kellene látnia, hogy az EU-val kötött brexitalkuja halott. Abszurd lenne negyedik szavazást kezdeményezni róla. Ahogy egy volt miniszter mondta, ez az egyezség évtizedekre meghatározhatja a szigetország jövőjét. Ennek tükrében teljesen elfogadhatatlan, hogy egy ilyen súlyú ügyről úgy döntsenek a parlamenti képviselők, hogy a "fegyvert tartanak a fejükhöz", azaz azzal zsarolják őket, hogy a kormány semmilyen más lehetőséget nem tart elfogadhatónak.

A parlament eddigi három nagy többségű elutasító szavazása világossá tette, hogy az egyezmény nem teljesítheti azt a küldetést, amit a kormány szán neki: nem lehet a szigetország és az EU jelenlegi és jövőbeni kapcsolata közötti híd. Ezt a tényt csak erősíti, hogy May a harmadik szavazás előtt hazárdjátékba kezdett: felajánlotta lemondását arra az esetre, ha kormánya brexittervét elfogadja a törvényhozás. Ennek az abszurd ajánlatnak a hatására elég sokan, de messze nem elegen álltak át a kormányfő mellé.

Ledarálták a miniszterelnököt

Ez a gesztus azért abszurd, mert azt jelenti, hogy a May utat nyitna egy brexiter miniszterelnök megválasztása előtt, aki nyilván minden erejével azon lenne a britek és az EU következő tárgyalásain, hogy kiüresítse elődje megállapodását. Az FT szerkesztői szerint May politikai harakirije az utolsó téves lépés volt, amelyet megtett annak érdekében, hogy megszerezze pártja, a konzervatívok brexitbolsevikjeinek szavazatát. Három éve próbálja lekenyerezni őket, ám végül ez a csoport ledarálta a kormányfőt.

A parlament többször világossá tette, hogy el kívánja kerülni a megállapodás nélküli kilépést, ami a dolgok jelenlegi állása szerint április 12-én következhet be. Ennek megfelelően az FT szerkesztősége azt várja Theresa Maytől, hogy hosszú, akár több mint egy éves halasztást kérjen az EU-tól. Ezt az időt nem a keményvonalasok úgynevezett "menedzselt" megállapodás nélküli kilépésének előkészítésére kellene fordítani, hanem arra, hogy megtalálják a konszenzust egy puhább, az EU-val közeli gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat fenntartó viszony kialakítása körül.

Hátha mégis úgy lehetne

Úgy tűnik, Theresa May nem olvasta az FT reggeli publicisztikáját, mert a BBC híre szerint az abban abszurdnak minősített negyedik szavazást fontolgatja. Miután 29-én délután harmadszor is elbukott a javaslat, May azt mondta: az országnak "alternatív utat" kell keresnie a továbblépésre, ám kormányzati források 30-án reggel már nem zárták ki az újabb fordulót. A miniszterelnök környezetében keresik a módját, hogyan vihetnék még egyszer vissza a kormány brexittervét a parlament elé.

Kétlépcsős módszert alkalmazhatnak. Megvárják a hétfőre tervezett úgynevezett jelzés értékű szavazások eredményét, amelyen kiderülhet, milyen további forgatókönyveket támogat a legtöbb képviselő, majd ezt követően páros versenyt rendeznek a legtöbb szavazatot kapott elképzelés és a kormány háromszor elmeszelt javaslata között. Ez várhatóan nagyjából az jelentené, hogy az állandó vámunió lehetősége versenyezne a meghatározatlan ideig tartó ideiglenes vámunióval - csak hogy folytatódjon az abszurditások sora.

Matek

A harmadik szavazáson 28 brexiter és hat maradáspárti tory szavazott a kormánnyal szemben. Az utóbbiak úgy vélik, hogy a kormány javaslatának elfogadása esetén az Egyesült Királyságnak úgy kellene betartania az EU-s szabályokat, hogy azok formálásába - mivel nem uniós tag - nem lenne beleszólása, ami sokkal rosszabb, mintha tagállam maradna. Ezért szavaztak ellene.

Emellett a kormányt a parlamentben kívülről támogató észak-ír unionista párt (DUP) tíz képviselője is elutasítja a brexitalkut, mert a szerint vámhatárnak megfelelő szabályozási határ keletkezhet az Ír-tengeren, ami szerintük az első lépés Észak-Írország és az Egyesült Királyság alkotmányos szétválasztására.

A harmadik körben a kormányjavaslatot 58 fős többséggel utasította el a parlament. Ha ez a két csoport megváltoztatná véleményét, akkor még mindig 14 fős többségben lennének a nemmel szavazók. A BBC forrásai szerint azonban kormányzati körökben a pozitív fejleményekre koncentrálnak. Úgy látják, hogy az első kör 230, a második 149, a harmadik - amely előtt a kormányfő felajánlotta lemondását a javaslat elfogadása esetére - 58 fős mínuszt hozott, úgyhogy jó úton haladnak. Még néhány szavazás és meglesz a többség.