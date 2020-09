Adócunami jön a lengyeleknél

Miközben a lengyel kormány azt kommunikálja, hogy a koronaválság lecsengésével újrainduló gazdasági növekedés kihúzza az országot a kátyúból, szakértők szerint csak adóemelésekkel teremthetők elő a költségvetés hiányzó bevételei.

A lengyel kormány szemfényvesztő módon mutatja be a büdzsét, amikor azt állítja, hogy a GDP rekordokat döntő zuhanása csak átmeneti jelenség - írja a gazeta.pl. A lengyel költségvetés hiánya soha nem volt még akkora, mint most, és ez bizony veszélyes. Porhintés azt állítani, hogy az átlagpolgár és a vállalkozások semmit sem is fognak megérezni azokból az intézkedésekből, amelyekkel ezt a lyukat be kell tömni.

A koronavírussal folytatott harc eddig 270 milliárd zlotyba került (1 zloty=80 forint), ami a legnagyobb kiadások közé tartozik az unióban. S³awomir Dudek, a munkaadók szervezetének fő közgazdásza kifejezetten szkeptikus. Azt állítja, hogy Lengyelországnak nincs pénzügyi biztonsági tartaléka, amelynek segítéségével átvészelhetné a koronaválság második hullámát. Szerinte a kormány a polgárok pénztárcájába nyúl majd, hogy megoldja a gondot. A jövő évben a lengyelekre az adók és a különböző díjak felemelése vár.

Tadeusz Ko¶cinski pénzügyminiszter augusztusban tagadta, hogy új adókat akarnának bevezetni, ugyanakkor nem világos, mire gondolt, amikor néhány héttel később közölte, hogy a cégek egy része, amelyek eddig nem fizettek adót, kénytelenek lesznek lemondani a mentességükről. Olyan vállalatokról lehet szó, amelyeknek nem kellett nyereségadót fizetniük.

Dudek szerint azt fogják mondani, hogy nem emelik fel a személyi jövedelemadót, vagy az áfát, de megtalálják a módját, hogy különböző díjak vagy kevésbé látható adók emelésével növeljék a költségvetés bevételeit. Emelhetik a már bevezetett bankadót és a a kereskedelmi adót vagy az ottani népegészségügyi külön adót (chipsadó). Nemrégiben hogy, hogy nem nőtt az alkohol és a dohánytermékek jövedéki adója.