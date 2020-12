Áfamentességről döntöttek az uniós vezetők a járvány ellen

Annak érdekében, hogy megfizethető oltóanyagok és teszteszközök álljanak rendelkezésre a koronavírus-járvány leküzdéséhez, a tagállamok a vakcinák és tesztkészletek ideiglenes áfa-mentességéről állapodtak meg - közölte az Európai Unió Tanácsa az MTI hétfői beszámolója szerint.

A hozzáadottérték-adóra (áfa) vonatkozó közös uniós rendszeréről szóló irányelv módosításai lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a várakozások szerint hamarosan elérhetővé váló oltóanyagokat és tesztkészleteket, valamint a járvány megelőzéséhez, és a fertőzöttek és a betegek kezeléséhez szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat ideiglenesen mentesítsék az áfa alól.

Az említett termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó intézkedések csak az Európai Bizottság vagy a tagállamok által engedélyezett koronavírus-elleni vakcinákra, valamint a hatályos uniós jogszabályoknak megfelelő vírusteszt-készletekre vonatkoznak.

Az ideiglenes áfamentességre vonatkozó intézkedést 2022. december 31-ig lehet alkalmazni.

Még messze nem voltak oltások, amikor a világ nagyobb gazdaságait figyelmeztették közgazdászok és egészségügyi szakemberek is, hogy az oltások megfizethetőségét garantálni kell a szegényebb országok miatt is. A globalizáció miatt ugyanis nem jelent megoldást a világgazdaság számára sem, ha a fejlett államok engedhetik csak meg maguknak a vakcinaprogramokat. A vezető gazdaságok erre ígéretet is tettek.