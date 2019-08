Aggasztó, amit most a gazdagok csinálnak

Egyre kevésbé hajlandóak költeni a gazdagok az Egyesült Államokban, nem mennek a luxusautók és a luxusingatlanok, a művészeti árverések sem hozzák az elvárásokat. Mindez újabb jel arra, hogy bajba kerülhet a világgazdaság.

Jelentősen visszafogták a költéseiket a vagyonosabb amerikaiak, immár érezni ennek hatásait a drágakövek piacától kezdve a luxusingatlanokig. Félő, hogy költéseik csökkentése "leszivárog" a kevésbé tehetősek szintjére is, s ez tovább növeli a recessziós félelmeket az amerikai és a globális gazdaságban is - írta összefoglalójában a CNBC.com.

Ugyanakkor a visszaesést egyelőre csak a felsőkategóriás cikkeknél lehet érezni, a középosztály és a szélesebb vásárlói rétegek költéseinél egyelőre nincs csökkenés. A luxusingatlanok piaca eddig a leggyengébb teljesítményt hozta a pénzügyi válság óta, az olyan drága területeken, mint Manhattan, már zsinórban a hatodik negyedévben lehet az árak visszaesését tapasztalni. A Redfin nevű ingatlanközvetítő cég adatai szerint a 1,5 millió dollárnál drágább amerikai lakóingatlanok forgalma 5 százalékkal esett vissza az idei második negyedévben. Az eladatlan házak és a penthouse lakások száma egyre nő, különösen az olyan felkapott lakóövezetekben, mint például a coloradoi Aspen (a Forbes szerint ez a világ egyik leggazdagabb városa), vagy a New York-i Hamptons, ahol a teljes hároméves forgalomnak megfelelő mennyiségű ingatlan vár eladásra.

Szenvednek a luxust árusítók



A felső egy százalék kiskereskedelmi fogyasztását kiszolgálni próbáló cégek is szenvednek. A luxus ruházati cikkeket árusító amerikai Barney's áruházlánc nemrég jelentett csődöt. a Nordstrom pedig immár harmadik egymást követő negyedévbe volt kénytelen forgalmának csökkenéséről beszámolni. Eközben viszont a szélesebb fogyasztói réteget kiszolgáló láncok, mint például a Wal-Mart vagy a Target, a várakozásoknál nagyobb növekedést érzékelt.

A kaliforniai Pebble Beach-ben megrendezett autóaukciókon, amely elképesztő árrekordjairól ismert, idén a legdrágább autók nem találtak gazdára az árveréseken. Az egymillió dollár feletti áron eladásra kínált autók kevesebb, mint felét vitték el. Eközben viszont a 75 ezer dollár alatti árkategória jobban szerepelt, mint általában.

Az idei első félévben a műtárgypiacon is csökkenést lehetett tapasztalni az aukciókon - évek óta első ízben. A Sotheby's és a Christie"s aukciósházak forgalma 10, illetve 22 százalékkal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest.

Persze a visszaesés egyes piacokon speciális okokra is visszavezethető. A luxusingatlanok esetében adózási szabályok változása is lehet befolyásolja a keresletet, s az is igaz, hogy a luxusszegmensnek vannak olyan részei, amelyek továbbra is jól szerepelnek. Ilyenek például a luxuskategóriás új autók eladásai, illetve a svájci órák.

Mi lesz, ha kevesebbet költenek?



Azonban az adatok többsége azt mutatja, hogy a legtehetősebbek elkezdtek kevesebbet költeni. Ha pedig a luxusfogyasztás tovább csökken, azt hamarosan a gazdaság egésze is megérzi majd. Mark Zandi, a Moody's Analytics közgazdásza szerint az Egyesült Államokban a legtehetősebb 10 százalék felel a fogyasztói kiadások feléért. Az utóbbi két évben az ő költéseik szép lassan csökkentek, miközben a középosztályé növekedett. Ennek ellenére Zandi szerint ha a gazdagok visszafogják kiadásaikat, az komolyan veszélyezteti a gazdasági bővülést.

Eközben viszont a legtehetősebbek megtakarításai megugrottak: több mint duplájára emelkedett az elmúlt két év során. Így tehát egyre több pénzt halmoznak fel, miközben a középosztály fokozódó ütemben költekezik.

A cikk a megkérdezett szakértők véleménye alapján arra a következtetésre jut, hogy a gazdagokat jobban érinthetik a globális gazdasággal kapcsolatos változások és a részvényárfolyamok ingadozásai, mint a középosztályt, ezért tapasztalható náluk a fogyasztás visszaesése, ami figyelmeztető jelként értékelendő. Ugyanakkor a középosztályt egyelőre segíti, hogy az amerikai munkaerőpiac még mindig erősnek tekinthető.