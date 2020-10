Aggasztó helyzetről számolt be Merkel

Már nem csupán fenyegető veszély, hanem tény, hogy robbanásszerűen, exponenciálisan növekedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban - jelentette ki Angela Merkel kancellár szerda este Berlinben az MTI szerint.

A kancellár a tartományi kormányfőkkel nyolc órán keresztül folytatott megbeszélése után hangsúlyozta, hogy fel kell tartóztatni a járványt, méghozzá nemcsak azért, mert túlterhelődhet az egészségügyi ellátórendszer, hanem azért is, mert Németország "gazdaságilag sem engedhet meg magának" még egyszer általános zárlatot, mint kora tavasszal, a járvány első hullámának idején.

Mint mondta, mindenképpen és minél hamarabb meg kell állítani az exponenciális növekedést, "különben nem lesz jó vége" a folyamatnak. Ennek belátásához elég végig tekinteni Németország szomszédságán.

A tartományi kormányfők állandó egyeztető fóruma - az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - és a kancellár megbeszélésén megállapodtak a leginkább fertőzött térségekben, az úgynevezett hotspotokban alkalmazandó új szabályokról, amelyek a többi között a vendéglátóhelyek nyitvatartásának és a nem egy háztartásban élők találkozásának korlátozásáról szólnak. Bő tíz nap múlva lehet majd felmérni, hogy mennyire hatásosak, és sikerül-e az új, és a már hónapok óta alkalmazott régi szabályok révén lassítani a járványt - mondta Angela Merkel, kiemelve, hogy Németország döntő jelentőségű napok előtt áll. Az is előfordulhat, hogy még szigorúbb korlátozásokat kell majd bevezetni - tette hozzá.

Markus Söder bajor miniszterelnök, az MPK soros elnöke kiemelte: Németország sokkal közelebb van egy újabb általános zárlathoz, mint sokan gondolják. Ráadásul a helyzet talán nehezebb is, mint a március-áprilisi időszakban, mert "akkor a tavasz reménye volt előttünk, most viszont a tél kihívása". A járvány "nem tart örökké, de ha most hibázunk, a következmények súlyosabbak lesznek, mint a ránk váró feladat", vagyis a járvány lassítása - mondta Markus Söder.

Michael Müller berlini kormányzó polgármester - a tartományi rangú főváros kormányának vezetője -, az MPK soros alelnöke hangsúlyozta: Németország eddig jól teljesített, ezért nemzetközi összevetésben kevéssé kellett korlátozni a mindennapi életet, de az utóbbi időszak járványügyi adatai alapján könnyen megeshet, hogy "jelentősen súlyosabb korlátozásokat" kell bevezetni.

Mint mondta, az iskolarendszertől a kiskereskedelemig az élet számos területén bevezetett fertőzéshigiéniai óvintézkedések hatásosak, de vannak területek, amelyeken nem érvényesül kellőképpen a járvány feltartóztatásához szükséges körültekintés. Főleg a szórakozás, az alkoholfogyasztással járó közös ünneplés területén mutatkoznak gondok, így most itt kell szigorításokat bevezetni - fejtette ki Michael Müller, aláhúzva: mindenkinek meg kell érteni, hogy egy világméretű egészségügyi válságot nem lehet korlátozások nélkül megoldani.

Hotspotok

A hotspot stratégiának nevezett szabálygyűjtemény kiindulópontja, hogy az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) akkor terjed leginkább, amikor az emberek zárt térben összesereglenek és hosszabb ideig együtt vannak. A hotspotokat két csoportba sorolják. Kevésbé súlyosan fertőzöttnek azok a közigazgatási egységek - járások, városok, nagyvárosi kerületek - számítanak, amelyekben a megelőző hét nap alatt regisztrált fertőzöttek százezer lakosra vetített száma 35 fölé emelkedik. A másik csoportba, a különösen súlyosan fertőzött régiókba azok a közigazgatási egységek tartoznak, amelyekben ez az arány 50 fölé emelkedett.

A szabályok a többi között arról rendelkeznek, hogy a hotspotokban működő vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken be kell vezetni a 23 órai kötelező zárórát, és 25, illetve a különösen súlyosan fertőzött gócpontokban 10 főre kell korlátozni a rendezvények, ünnepségek, összejövetelek résztvevőinek maximális számát.

A terjedés sebessége enyhült

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint a 412 közigazgatási egység közül 47 tartozik a különösen súlyosan fertőzött gócpontok kategóriájába. Ezek többnyire nagyvárosi kerületek, például Berlin, Bréma, Essen, Frankfurt és Köln vagy összes, vagy számos kerülete.

Az RKI szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 5132 új fertőzöttet regisztráltak. Ez ezer esetet meghaladó növekedés az egy nappal korábbi 4122-höz képest. A teszttel igazolt esetek száma 334 585-ra emelkedett.

A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma az egy nappal korábbi 13 után jóval nagyobb mértékben, 43-mal nőtt, így 9677 halálos áldozata van a koronavírus-világjárványnak Németországban.

Ugyanakkor a vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga némileg csökkent, az egy nappal korábbi 1,25-ről 1,20-ra. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 120 embernek adja át a vírust.