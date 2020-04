Aggasztó hírek a koronavírusról: újból aktiválódhat és még fertőzőbb lehet

Egy amerikai tudóscsoport számításai szerint a Covid-19 betegséget okozó vírus sokkal fertőzőbb lehet annál, mint amit eddig gondoltak róla. Eközben dél-koreai szakemberek arra utaló jeleket találtak, hogy a vírus a gyógyultnak nyilvánított páciensekben újraaktiválódhat.

Meglehetősen aggasztó híreket közölt a Bloomberg hírügynökség a Covid-19 járvánnyal kapcsolatban. Ezek szerint ugyanis a betegséget okozó SARS-Cov-2 vírus a korábban gondoltnál fertőzőbb lehet, s ami ennél is rosszabb, vannak arra utaló jelek, hogy képes a már gyógyult páciensekben is újra aktiválódni.

A Los Alamos National Laboratory matematikai elemezése szerint a járvány korai szakaszában Vuhanban egy fertőzött átlagosan 5,7 embernek adhatta tovább a fertőzést, ez kétszer olyan magas szám mint amivel az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és más hivatalos egészségügyi szervek számoltak. A labor elemzőinek számításai a járvány kínai kitörésére vonatkoznak, azonban ha helyesek és a többi gócpontban is így terjed a vírus, akkor sokkal nehezebb lesz megfékezni, mint ahogy azzal a hatóságok jelenleg számolnak.

Rosszak lehettek az adatok

Az idézett következtetést levonó tudósok szerint ezzel a terjedési sebességgel számolva körülbelül a népesség 82 százalékának kellene immunissá válnia a betegségre ahhoz, hogy meg lehessen gátolni a betegség további terjedését. Ezt az immunitást szerintük vagy oltással, vagy a betegségen való áteséssel lehet elérni. Ennek hiányában viszont az emberek közötti távolságtartás előíró szigorú intézkedések szükségesek, ha ötből fertőzöttből egynél több marad kiteszteletlen.

A kormányok eközben világszerte azt próbálják meg kitalálni, mikor oldhatják fel a járvány következtében bevezetett szigorú korlátozásokat, sőt Kínába a járvány kitörésének központjában, Vuhanban időközben feloldották azokat. Globálisan már 1,5 millió ember koronavírus tesztje lett eddig pozitív, köztük legutóbb számos olyan kínait is, akik semmilyen tipikus tünetét nem produkálták a betegségnek.

A WHO európai regionális igazgatója Hans Kulge épp tegnap nyilatkozta azt, hogy nagyon veszélyes lenne azt gondolni, hogy közel a járvány vége. A szervezet megerősítette, hogy a korlátozások feloldásához sokkal többet kell tesztelni, a fertőzötteket izolálni kell, le kell nyomozni azokat, akikkel potenciálisan kapcsolatba kerülhettek. Az Emerging Infectious Diseases című szaklapban megjelentetni tervezett tanulmány szerzői felhívták a figyelmet, hogy a vírus fertőzési rátáját eddig azért hihették alacsonyabbnak - jellemzően 2 és 2,7 közöttinek - mivel a korábbi számítások a járvány korai szakaszából származtak. Akkor viszont egyrészt a teszteléshez használt reagensekből még kevesebb állt rendelkezésre és a hamar túlterheltté vált egészségügyi rendszerbe az adatok felvétele sem volt pontos.

A tanulmány mobiltelefonok utazásokra vonatkozó adatait, illetve a a járvány epicentrumának számító Hupej tartományon kívül regisztrált korai eseteket vette alapul a terjedési sebesség becsléséhez. A tanulmány szerzői felhívják a figyelmet, hogy a március Kínából és Dél-Koreából származó adatok azt mutatják, hogy sikeresen fel lehet venni a harcot a járvánnyal szemben.

Nem elég egyszer átesni rajta?

Ugyanakkor a vírus elleni harcot jelentősen nehezítheti, ha beigazolódik az a gyanú, amelyről dél-koreai szakemberek számoltak be szintén a Bloomberg szerint. Az ország Járványellenőrzési és Megelőzési Központjának jelentése szerint ugyanis meg van az esélye annak, hogy a vírus újraaktiválódik már gyógyultnak nyilvánított páciensekben. A jelentés szerint 51 olyan páciens tesztje lett pozitív, akiket korábban gyógyultnak nyilvánítottak. A központ igazgatója, Jeong Eun-kyeong szerint ezeket a pácienseket röviddel azután tesztelték újra, hogy feloldották volna a rájuk vonatkozó karantént. Ezért sokkal valószínűbb, hogy a szervezetükben lévő vírusok aktiválódtak újra. Semmint az, hogy mástól kapták volna el ismét a fertőzést.

Egyelőre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az újraaktiválódás a lehetséges ok, de még széles körű tanulmányokat kell folytatni ebben a kérdésben. Sok olyan eset volt, amíg a kezelés alatt álló páciensek az egyik nap pozitív, a másik nap pedig negatív tesztet produkáltak - tette hozzá. Az ő protokolljuk szerint egy páciens akkor minősül gyógyultnak, ha két egymástól 24 órányi távolságban lévő tesztje negatív.

Egyre nagyobb a félelem

Dél-Korea az egyike volt az első olyan országoknak, ahol a járvány megjelenését kimutatták, azonban egyelőre csak 200 halálesetet regisztráltak az országban. A jelek szerint eddig sikerült megfékezniük a a járvány terjedését, ezt az elképesztően agresszív tesztelési programnak és a technológiát maximálisan kihasználó elkülönítési és kapcsolat-felkutatási módszereiknek köszönhetik. Az ország eddig megúszta leállás nélkül.

A félelem, hogy a betegségen már átesettek ismét elkaphatják a fertőzést egyre nagyobb Kínában is. Ott már korábban is jelentek meg értesülések arról, hogy a kórházból gyógyulttá nyilvánítás után távozott páciensek ismét megfertőződtek, esetleg el is haláloztak a betegségben. Egyelőre sok a kérdőjel a körül, ez hogyan történhetett, az eddigi legelfogadottabb magyarázat a tesztek megbízhatatlanságára hivatkozik.