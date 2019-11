Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Aggasztó jelek az eurózónában

Októberben az előző havi hét éves mélypontnál valamivel kevésbé csökkent a feldolgozóipar teljesítménye az euróövezetben a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet felmérésének hétfőn közzétett eredménye alapján - írja az MTI.

Októberben a végleges adatok szerint 45,9 pontra emelkedett az euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) a szeptemberi 45,7 pontról, ami hét éves mélypont volt. Az októberi bmi előzetes értéke a szeptemberivel megegyező 45,7 pont volt. A bmi 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig erősödését jelzi.

Az októberi felmérésben a legjobb teljesítményt a görög feldolgozóipar nyújtotta 53,5 pontos bmi-vel, ami így is négy havi mélypontnak számít. A francia feldolgozóipari bmi 50,7 pontra emelkedett, az írországi pedig szintén 50,7 ponton hat havi csúcsot ért el. A holland feldolgozóipar teljesítményének a növekedési üteme 76 hónapja a leglassúbbnak bizonyult az októberi 50,3 pontos bmi alapján. Olaszországban csökkent a teljesítmény, a bmi 47,7 ponton hét havi mélypontot ért el, a spanyol feldolgozóipari bmi 46,8 ponton 78 havi mélypontot ért el. Az előző havinál kisebb mértékben ugyan, de csökkent az osztrák és a német feldolgozóipar teljesítménye is októberben a 45,5 és 42,1 pontos bmi értékek tanúsága alapján.

Az euróövezeti feldolgozóipar októberi teljesítményének csökkenése elsősorban az osztrák és a német feldolgozóipar gyenge teljesítményére vezethető vissza. A német feldolgozóipar teljesítménye például már a tizedik hónapja csökkent, a bmi mutató 50 pont alatti értéke alapján. Munkahelyek pedig 2010 januárja óta a legnagyobb számban szűntek meg Németországban.

Összességében pedig az új megrendelések általában is csökkenő beérkezése, ezen belül is elsősorban az exportmegrendeléseké befolyásolta a mutatót. Csökkent emellett a lakossági fogyasztás is, a foglalkoztatás pedig 2013 eleje óta a legkevésbé javult.

Az európai feldolgozóipar teljesítménye októberben sem igazán távolodott el a hét éves mélypontról, ami azt jelenti, hogy a negyedik negyedévben is nagy fékezőerőt fejt majd ki a bruttó hazai termék növekedésére - foglalta össze a felmérés megállapításait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. A vizsgált adatok alapján az ipari termelés egy százalékot meghaladó negyedéves visszaesésére lehet számítani - tette hozzá.

A Markit közgazdásza szerint a feldolgozóipari termékek iránti bel- és külföldi keresletet elsősorban a brexit kilátásaival és az amerikai külkereskedelmi politikával összefüggésbe hozható aggályok fogják vissza.

A feldolgozóipar elsősorban a költségek és a készletek csökkentésére összpontosítja figyelmét a beruházások visszafogása és az alkalmazottak számának mérséklése mellett - mutatott rá. A foglalkoztatás csökkentése különösen aggályos abból a szempontból, hogy hatása a lakossági fogyasztás visszaesésére is átgyűrűzhet.