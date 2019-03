Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Aggódhat Moszkva: amerikaiak jelentkezhetnek be az ukrán gázvezetékekért

Meglepő elképzeléssel állt elő Viktor Medvedcsuk, oroszbarát ukrán politikus, aki szerint az orosz-amerikai gázcsatában az amerikaiak az orosz határig merészkednének.

Az Ellenzéki Platform - Az Életért nevű, oroszbarát párt politikai tanácsának elnöke, Viktor Medvedcsuk azt állítja, hogy az Egyesült Államok megvásárolhatja az ukrajnai földgázszállítási rendszert. A Portfólió által szemlézett gondolatot Medvedcsuk a 112 Ukraine TV-nek mondta el, e szerint: miután az ukrajnai gázátviteli rendszerben törvény tiltja orosz vállalatok részesedésszerzését, ezért azt az amerikaiaknak fogják eladni-átadni.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a politikus milyen forrásokra támaszkodva közölte mindezt, így az sem biztos, hogy komolyan kellene ezt venni. De ahogyan február elején a Napi.hu megírta: Oroszország egyelőre ragaszkodik ahhoz, hogy ez év végén tényleg elzárja az Ukrajnán keresztüli földgázszállításait, és más útvonalakat keresnek a gáztranzitjára.

Az is igaz, hogy a térségben élénkült az amerikai energetikai érdeklődés: a Lengyelországgal megkötött hosszú távú LNG-szállítási szerződéssel elvágták az orosz köldökzsinórt, és erőteljesen lobbiznak a horvátországi Krk szigeteken kiépíthető LNG-terminál mellett is. Ez utóbbi ügyben a térség országaiban diplomáciai lobbizás is indult az amerikai gázimport megindítása érdekében - február közepén Orbán Viktor erre utalva közölte, hogy a felárat nem vagyunk hajlandók megfizetni.