Aggódik a klímaváltozás miatt a magyar jegybank

Az MNB és az EBRD zöld pénzügyi konferenciájának fókuszában a klímaváltozás negatív gazdasági hatásainak felmérése, számszerűsítése, illetve a megújuló energiatermelés és az energiahatékonysági beruházások finanszírozása állt. Az MNB rövidesen a zöld vállalati hitelezést támogató új banki tőkekövetelmény-kedvezményeket vezet be, miközben saját működése is száz százalékban karbonsemlegessé válik.

A környezetvédelem fontosságáról, a globális felmelegedés lassításának fontosságáról beszélt Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke nyitóbeszédében a jegybank Zöld pénzügyek konferenciáján. Az MNB maga is széndioxid-semlegessé kíván válni, ennek érdekében számos intézkedést hoztak. Maga a jegybank karbon-semlegessége azonban önmagában nem elegendő, a teljes piac számára jeleznie kell, hogy ez fontos és a teljes gazdaságnak csökkentenie kell a széndioxid-kibocsátás a fenntartható fejlődés érdekében.

A koronavírus járvány ellenére sem szabad megfeledkezni a klímaváltozás problémájáról, s további intézkedésekkel kell ösztönözni a piaci szereplőket a zöld finanszírozás erősítésére. A magyar jegybank ehhez a zöld vállalati hitelezést támogató új tőkekövetelmény kedvezmény bevezetését tervezi, mely első lépésben a megújuló energia beruházásokra és a zöld kötvények vásárlására terjed majd ki - jelentette be Kandrács Csaba, az MNB alelnöke. Az MNB egyúttal bátorítja, hogy a pénzügyi szervezetek minél többen fogjanak hasonló, a hazai természeti környezetben "hasznosuló" ellentételezési beruházásba.

Áder János is kiállt a környezettudatosság mellett

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a konferencia fővédnöke is kiállt a környezetvédelem mellett. A tiszta víz, levegő, föl értéke felbecsülhetetlen - hangsúlyozta beszédében. Az MNB által a tavalyi zöld pénzügyi konferencia emissziójának ellentételezésére használt megoldást a WWF Magyarország igazgatója, Sipos Katalin mutatta be. Pavan Sukhdev, a WWF globális elnöke előadásában kifejtette: a koronavírus-járvány is fájdalmasan alátámasztja a hagyományos gazdasági modell - mely a természeti, társadalmi és humán tőkét nem veszi kellő mértékben figyelembe - felülvizsgálatának szükségességét, sürgősségét.

Az eseményen több előadás is foglalkozott a környezeti eredetű pénzügyi kockázatokkal. Ma Jun, a Kínai Jegybank elnöki főtanácsadója, valamint Jo Paisley, a GARP intézet elnöke beszédükben hangsúlyozták, hogy a pénzügyi intézmények elkezdték felmérni és beépíteni kockázatkezelésükbe a klímaváltozás okozta negatív hatásokat, de még rengeteg, ráadásul sürgős tennivaló lenne e téren. Az EBRD részéről Mattia Romani ügyvezető igazgató elmondta, hogy intézménye milyen megoldásokkal segíti Közép-Kelet-Európában a bankok és a vállalatok átállását a zöld működésre.

A konferencia második felének fókuszában a covid-járványból való kilábalás "zöldítése" állt. Gurbuz Gonul, a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség nemzetközi együttműködésért felelős igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a megújuló energiaforrások térnyerése nemcsak energetikai és klímaelőnyökkel, de foglalkoztatási, életminőségbeli és egyéb társadalmi hasznokkal is jár, amelyek kiaknázásához a mostani járványhelyzet lehetőséget teremtene.

Zöld kötvényben jól állunk

Sean Kindey, a Climate Bonds Initiative, a világ legjelentősebb zöld kötvényekkel foglalkozó intézetének társalapítója és vezérigazgatója előadásában a zöld kötvénypiac globális trendjeit mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy ezen új típusú instrumentumok növekedését a covid-járvány sem tudta megtörni.

A befektetői oldalt reprezentáló Raiffeisen Capital Management, a kibocsátói oldalt képviselő szlovén megújuló energiacég, a Gen-I, valamint a hitelesítési oldalt megjelenítő Deloitte részvételével zajló záró panelbeszélgetés a zöld kötvényekben rejlő közép-európai potenciált taglalta, rámutatva, hogy a térségben szükséges klímabarát beruházásokhoz új forrásokat mobilizálhatnak a zöld kötvények. Többen hangsúlyozták, Magyarország élen jár ebben a térségben, hiszen az állam és vállalat, a CPI Property Group is bocsátott már ki zöld kötvényeket. A konferencia közönsége szerint ezek a kötvények fontos szerepet játszanak a klímavédelemben.