Aggódik Greta Thunberg

Greta Thunberg valódi elhatározásokat és tetteket vár a madridi klímacsúcstól - számolt be a Euronews.

A svéd gimnazista, akinek magányos akcióiból pár hét alatt világméretű mozgalom lett, arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt egy évben a lelkesedésen túl nem történt semmi a globális felmelegedés megfékezésére. A számok azt mutatják, hogy a kormányok vállalásaival nem lehet másfél fok alatt tartani a felmelegedést.

A fiatalok szervezte tüntetéshullámról azt mondta: sokat elértek. Felkeltették az emberek figyelmét, véleményformáló erővé váltak. És ez egy nagy lépés a jó irányban. De persze a végső célhoz mérve semmi - írta a portál.

Greta Thunberg 2018. novemberben kezdte el pénteki demonstrációit a svéd parlament előtt, és mára sok millió követője van szerte a világon. A tizenéves kamaszlányt nemcsak a nemzetközi közvélemény, hanem a nemzetközi diplomácia is jegyzi, több jelentős politikai eseményre is meghívták az elmúlt hónapokban. A madridi klímacsúcson, ahol most sajtótájékoztatót tartott, a párizsi klímaegyezmény végrehajtásának eddig tisztázatlan részleteiről kellene megegyezniük az aláíróknak.