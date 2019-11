Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Akármilyen válság is jön, nem lesz olyan, mint a 2008-as

A világgazdaság további növekedésére számítanak a vállalatvezetők, de hosszabb távon aggasztó jeleket is látnak - állapítja meg a 45 országban több mint 2900 döntéshozó megkérdezésével összeállított EY Tőkebizalmi Felmérés.

A válaszadók szerint a jelenleg kedvező üzleti környezet a cégek felvásárlási kedvét is ösztönzi, a vezetők ráadásul a képzett szakemberek hiányát is elsősorban a feltörekvő cégek akvizíciójával oldanák meg - így új technológiák mellett tehetséges munkatársakat is integrálni tudnak a szervezetbe, írja összefoglalójában az MTI.

Az elmúlt hónapokban tapasztalt nemzetközi politikai feszültség ellenére a döntéshozók több mint fele rövid és középtávon is a világgazdaság bővülésével számol, és valószínűtlennek tartják, hogy a közeljövőben bekövetkezik egy 2008-ashoz hasonló erejű válság. A cégvezetők 46 százaléka ugyanakkor arra készül, hogy legkésőbb 2022-ig visszaesik a gazdasági növekedés.

Különösen a német vállalatvezetők pesszimisták, 80 százalékuk rövid távon is visszaesést vár. Ez Magyarországra is komoly hatással lehet, hiszen többek között az autóiparban, de a szolgáltató szektorban - az info- és telekommunikációban, a kereskedelemben és az energiaellátásban - is erős Magyarország függése a német gazdaságtól. A legoptimistábbak az Egyesült Államok cégvezetői, az ország válaszadóinak 78 százaléka nem számít recesszióra - közölték.

A kutatás szerint a válaszadók kétharmada tervezi, hogy befektetéseinek legalább negyedét digitalizációs fejlesztésekre fordítja. A vezetők többsége felvásárlásokon, közös vállalaton vagy külső kockázatitőke-alapokon keresztül fektetne be technológiai újításokba.