Akkora a baj a németeknél, hogy megvágják a gyárakban a munkaidőt

A konjunkturális lassulás miatt a rövidített munkaidős foglalkoztatás részarányának a növekedését várja a német feldolgozóipar kulcsfontosságú területein, az autóiparban, a gépiparban és a vegyiparban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete - írja az MTI.

Az ifo gazdaságkutató intézetnek (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) a németországi feldolgozóipar legjelentősebb képviselői körében végzett felmérése alapján a rövidített munkaidős foglalkoztatás részarányának a növekedésére lehet számítani a konjunkturális lassulás miatt.

A munkaidő csökkentése érzékenyen érintheti a hajóépítő cégeket, a vasúti gépgyártókat és repülőgépipari vállalatokat is, de Timo Wollmershäuser, az ifo konjunktúrakutatója szerint az autóipar, a gépipar általában, valamint a vegyipar is a rövidített munkaidő növekvő alkalmazására kényszerülhet. A felmérés szerint a textil és bőripar is egyre nagyobb mértékben lesz kénytelen a rövidített munkaidő alkalmazására hagyatkozni a munkaerő megtartása érdekében.

A feldolgozóiparban rövidített munkaidőben foglalkoztatottak részaránya a jelenlegi 3,8 százalékról az elkövetkező három hónapban 8,5 százalékra emelkedhet az ifo számításai szerint.

Viszont ez a jelenség a magyar gazdaságnak sem jó hír: "A nemzetközi folyamatok, a folyamatos munkaerőhiány, a fogyasztás ciklikussága, az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, az új technológiai irányok és a brexit miatti bizonytalanságok veszélyeztethetik a nyugat-európai autóipar növekedési kilátásait. A magyar autóipari termelés 92 százaléka exportra irányul, így ezt a szektort lehetetlen elszigetelten, csak a hazai folyamatokra fókuszálva elemezni. A globális trendek és hatások begyűrűzve éreztetik hatásukat. Az instabilitás fokozódása a nemzetközi kereskedelemben befolyásolhatja a vállalati stratégiák és beruházások alakulását, kiszámíthatatlanabbá teheti a gyártókkal, beszállítókkal való együttműködést. Továbbá mivel a hazai GDP közel egytizedét a járműgyártás teszi ki, így ez a hatás a gazdaság egészében érezhető lesz. Mindez a hazai első negyedéves számokban még nem látható, ugyanakkor az európai autóiparban koncentrálódó dekonjunktúra többek között komoly hatással van már most is a fuvarozási üzletágra, az acéliparra, műanyaggyártásra is." - foglalta össze a magyar és nemzetközi trendeket Bujdosó Tünde, az Euler Hermes kockázatkezelési igazgatója. Elemzését ebben a cikkben mutattuk be részletesen.

