Akkora a baj, hogy az olasz kormány az adókötelezettség felfüggesztésén is gondolkodik

Huszonegyre emelkedett a halottak és 821-re a fertőzöttek száma Olaszországban a koronavírus-járvány következtében - közölte Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője péntek esti tájékoztatóján. Közben Németországban is nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma, a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) pénteki helyzetértékelése szerint a helyzet "komoly, és dinamikusan változik" - írja az MTI.

Angelo Borrelli elmondta, hogy a fertőzöttek közül 412 személy pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztre, de tünet nélküliek, vagy enyhe tüneteket mutatnak.

A kórházban kezeltek között 64-en vannak intenzív osztályon. Negyvenhat személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A halottak jelentős többsége jóval nyolcvan év fölötti, és más betegség miatt is kezelt személy volt.

A polgári védelmi hatóság péntektől naponta egyszer közli a hivatalos adatokat a félelemkeltés fokozásának elkerülésére - közölte Borrelli. Újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a lombardiai vesztegzár térségében található kórházak nem tudnak több beteget ellátni. Lodi kórházában pénteken mintegy száz személy jelentkezett koronavírus-tünetekre panaszkodva.

Az orvosok megállás nélkül dolgoznak

A polgári védelem vezetője hangsúlyozta, hogy az olasz egészségügyi hatóságok azonnal léptek, és a kórház segítségére siettek. A válságövezettel határos Cremona kórházának egyik orvosa a SkyTg24 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, minden orvos és ápoló egy hete majdnem megállás nélkül dolgozik.

Angelo Borrelli hozzátette, hogy a római kormány a következő órákban rendkívüli intézkedéseket jelent be a koronavírus sújtotta térségek gazdasági támogatására. A tervezett intézkedések közt szerepel a közüzemi és biztosítási díjak, adó- és hitelkötelezettségek felfüggesztése. Segítséget kívánnak nyújtani a máris jelentős kieséssel számoló kereskedelemnek, idegenforgalomnak és kulturális életnek is.

Dario Franceschini kulturális miniszter elmondta, hogy az Észak-Olaszországban a bezárt múzeumok, színházak, mozik újranyitásával akarják oldani a félelem okozta bénultságot, de erről területtől függően döntenek. "A józan észt kell követni, nem lehet először mindent bezárni, azután meg mindent megnyitni" - mondta Franceschini. A vesztegzár övezeteiben március 2-án megnyitják a postahivatalokat a nyugdíjak kifizetésére. Március 3-án a római külügyminisztérium egyeztetést tart az olasz export helyzetéről.

Nem csökken a fertőzés

Giulio Gallera lombardiai jóléti tanácsos a tartománynak a vesztegzáron kívüli térségében is az óvintézkedések meghosszabbítását szorgalmazta a következő hétre is, mivel a fertőzés nem csökkent. Egyelőre nem jelentették be, hogy az iskolákat és templomokat hétfőtől újranyitják-e.

Hatósági vizsgálat indult a szájmaszkot és fertőtlenítőszereket többszörös áron forgalmazók ellen. Egy férfi tréfából a lombardiai Bergamo kórházából posztolt képet magáról, fertőzöttnek tettetve magát. Feljelentést indult ellene.

Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk itt és itt A koronavírusról folyamatosan frissülő információkésérhetők el. A Koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.

Németországban is nő a fertőzöttek száma

Tovább emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma Németországban pénteken. A hivatalos adatok péntek esti összesítése alapján országszerte 63 fertőzést tartanak számon. A járvány terjedése kedden - február 25-én - gyorsult fel, azóta 47 esetet regisztráltak.

Február 25. előtt 16 embernél mutatták ki a koronavírust, 15-öt már gyógyultnak nyilvánítottak, és a vírus jelenlétét csak a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében mutatták ki, valamint Bajorországban, ahol valamennyi eset összefüggésben áll az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari cégnél történt januárban.

Újabb gócpont

A járvány új, kedd este kezdődött szakaszában az esetek Észak-Rajna-Vesztfália tartomány egy járására, a holland határnál fekvő Heinsbergre koncentrálódnak. Ott a péntek esti állás szerint 35 fertőzést mutattak ki. A két első fertőzöttet - egy házaspárt - leszámítva mind otthon maradhattak, állapotuk jó, kórházi elhelyezésre nincs szükség. A járásban további mintegy ezer fő van otthoni karanténban, mert kapcsolatba kerülhettek fertőzöttekkel.

Észak-Rajna-Vesztfália mellett Bajorország, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen és Rajna-vidék-Pfalz tartományból jelentettek újabb fertőzéseket kedd este óta. Így a 16 német tartomány közül 6-ot érint a koronavírus-járvány.

A közös pont: Olaszország

Az esetek többségégében sikerült feltárni a fertőzési láncolatot, rekonstruálni, hogy miként jutott be a kórokozó a fertőzött szervezetébe. Jellemző, hogy a fertőzöttek a vírus jelenlétének kimutatása előtti két hétben - a lappangási időben - jártak Olaszországban, vagy kapcsolatba kerültek Németországban olyan olaszokkal, aki később fertőzöttnek bizonyultak.

A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) pénteki helyzetértékelése szerint a helyzet "komoly, és dinamikusan változik", de a lakosság veszélyeztetettsége csak az alacsony és a közepes szint közötti sávban van. Azonban hírportálok jelentései szerint az ország több részén így is tapasztalható az úgynevezett pánikvásárlás vagy felvásárlási láz - élelmiszerek és háztartási szerek felhalmozása - , és több üzletláncnál arról számoltak be, hogy megugrott a kereslet a tartós élelmiszerek iránt.

A Nemzetközi Turisztikai Börzét sem tartják meg

A vírus terjedése miatt lemondtak vagy elhalasztottak több nagyobb szabású rendezvényt. A fővárosi hatóságok péntek esti döntése alapján nem tartják meg a berlini Nemzetközi Turisztikai Börzét (ITB), a világ legnagyobb idegenforgalmi szakmai vásárát sem, amely az eredeti tervek szerint március 4-én kezdődött volna.

Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 83 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van. A járvány csaknem 60 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.