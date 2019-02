Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Akkora rekordot hoztak a németek a megújulókkal, hogy vissza kellett vágni a támogatásukat

Mintegy 3 gigawatt (GW) napelemes kapacitással bővült tavaly a német villamos energia hálózat - adta tudtul a német államszövetségi hálózati ügynökség. Csak decemberben messzebb ugrottak a teljes magyar napelemes potenciálnál.

Németországban a kumulált napenergia-termelési kapacitás majdnem elérte a 46 GW-t annak köszönhetően, hogy csak tavaly mintegy 3 GW napelempotenciált kapcsoltak be a rendszerbe. Ezzel a mérleg tovább billent a megújulók felé a hagyományos erőművekkel szemben, miután tavalyelőtt már a zöldenergia forrású termelőkapacitásból (112,5 GW) állt több a német hálózat rendelkezésre, mint a hagyományosokból (105,1 GW).

A Bundesnetagentur adatai szerint egészen pontosan 2960 MW új PV-kapacitást telepítettek és kapcsoltak rá 2018-ban a hálózatra. De az adatokból az is kiolvasható, hogy csak a december plusz 376,5 megawatt kapacitást hozott. Ez több, mint a teljes magyar napelemes potenciál.

Magyarországon - ha a 2016-ban kérelmezett napelemes erőművek (illetve azok, melyek aztán közülük engedélyt is kaptak) mind megépülnek - 2020 végére a rendszerbe kerülhet több mint 2 GW napenergia termelőkapacitás.

Eddig azonban egyetlen, valóban jelentős méretű erőmű sem épült meg idehaza, a csúcstartó jelenleg a Százhalombattán létesített Dunai Solar Park, mely 17,6 megawattos. (A világ legnagyobb PV-parkjai több száz megawattos termelési kapacitással dolgoznak, a délnyugat-franciaországi Cestas például 300 MW-os. A magyar állami energiaholding, az MVM 100 MW-ig skálázta be magát)

A magyar naperőmű ipar maximális projektméreténél azonban a háztetők tavaly már többet tudtak: a napokban azt közölte az energiahivatal, hogy 2018 első három negyedévét összesítő adataira hivatkozva, hogy az épületek tetején működő termelőkapacitás mennyiség 60 megawattal gyarapodva elérte a 300 MW-os határt.

A bejelentett rekordtól nem teljesen függetlenül, Németországban változott az állami támogatás; februártól életbe is lépett az új regula. A tavaly ősszel elfogadott rendszer lényege, hogy a kereskedelmi és ipari méretű napelemparkok támogatását az állam átlagosan mintegy ötödével visszavágta. Ennek a PV-rendszerek építése iránt továbbra növekvő kereslet a fő oka, de az is fontos, hogy a piaci növekedés tovább csökkentette az ilyen beruházások egységárát. A 20 százalékos támogatáscsökkentés bevállalása azt jelzi, hogy Németországban úgy gondolják: kevesebb ösztönzővel is tovább hasít majd az iparág, ráadásul így a napenergia termelés egy lépéssel megint közelebb kerül a tisztán piaci alapú működéshez.