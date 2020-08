Akkora vihar éri el Európát, hogy már nevet is adtak neki

Szélvihar csap le éjjel Írországra, a legerősebb széllökések a 160 kilométeres óránkénti sebességet is elérhetik - írja az Időkép.

Az esti, éjszakai órákban egy ciklon éri el Írországot, melyet Ellen névre kereszteltek. A vihar az ország déli és délkeleti tájaira hatalmas szélviharral érkezik.

A térségre a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést adták ki.

160 kilométer per órás széllökések már nemcsak a fákat és a vezetékeket tépázhatják meg, hanem az épületekben, tetőkben is kárt tudnak okozni, a tengerpartot pedig akár 5 méteres hullámok is ostromolhatják - írja a meteorológiai portál.