Alakul az EU meglékelésének terve - brutális lesz

A magyar miniszterelnökkel is jó kapcsolatokat ápoló Matteo Salvini olasz belügyminiszter csak látszólag egy jó politikai showman, valójában szisztematikus stratégiával halad előre céljainak elérése felé, és ezek között a célok között az EU átszabása is szerepel.

Komócsin Sándor , 2019. április 5. péntek, 15:46 Fotó: Getty Images - Emanuele Cremaschi

Pusztán öt nappal azt követően, hogy március elején a koalíció felrúgásával fenyegetőzött, Matteo Salvini olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes magához hívatta pártja, a Liga vezetőit, és nyugalomra intette őket - kezdi a népszerűségi rekordokat döntögető politikus terveit boncolgató cikkét a Bloomberg. A bevándorlásellenes, radikális jobboldali párt "hadnagyai" a közvélemény-kutatásokra mutogattak, amelyek szerint ha most lennének a parlamenti választások, akkor a Liga fölényesen győzne. A "kapitány" azonban a hírügynökség két jelen lévő informátora csak annyit mondott: a jelenlegi kormány folytatja a munkáját.

Salvini ugyanis nagy politikai show man, de eközben ravasz politikus is. Rendezvényein szívesen fecseg az emberekkel, készségesen fotózkodik velük, twitteroldalán, amelynek egymillió követője van, magánéleti gondjait is megosztja az érdeklődőkkel, ám ez nem jelenti azt, hogy valóban pusztán spontán impulzusok alapján alakítaná politikáját. Ezt bizonyítja eddig karrierje is, ha egy kicsit jobban megkapargatjuk, mit takar a felszínen látható gyors felemelkedés.

Jó döntések sorozata

A belügyminiszter tinédzserként kommunista volt, majd 17 évesen csatlakozott a radikális jobboldali Északi Ligához, amelynek célja akkor az volt, hogy leválassza Olaszország északi ipari-technológiai központját az ország többi részéről, főként a szegény délről. A párt vezetését 2013-ban vette át, miután az akkori februári választásokon mindössze négy százalékot szereztek. Első dolga volt szakítani a párt szeparatista hagyományával, hogy szavazókat szerezhessenek az ország középső és déli részén is.

Ennek részeként a 2018. márciusi parlamenti választások előtt elhagyta a párt nevéből az északi jelzőt, így pusztán Ligaként indultak. Ez áttörésnek bizonyult: ugrásszerűen javítottak korábbi eredményükön és a jobboldalon megelőzték Silvio Berlusconi Forza Italiáját. A következő nagy húzása az volt, hogy számos tanácsadója intését figyelmen kívül hagyva kormányt alakított az elitellenes baloldali radikális Öt Csillag Mozgalommal.

Ez biztosította neki a belügyminiszteri posztot, amelynek birtokában kőkeményen léphetett fel a bevándorlókkal szemben, például megakadályozhatta menekültek szállító hajók kikötését Olaszországban kevésbé törődve azzal, milyen viszonyok közt sínylődtek azokon az emberek. Összességében egy haldokló pártból olyan politikai erővé változtatta a Ligát, amely a májusi európai parlamenti választások esélyese Olaszországban.

Politikai kivéreztetés

Bő egy évvel ezelőtt az országgyűlési választásokon a Liga 15 százalékponttal volt lemaradva az Öt Csillag mögött, míg most 10 százalékponttal veri. A párt egy sor regionális szavazást nyert meg az ország középső és déli részén, párhuzamosan azzal, ahogy koalíciós partnere támogatottsága csökken. Miután politikai házasságuk célja kizárólag a hagyományos elit kiszorítása - ezen túl olyanok, mint a tűz és víz: a Liga adócsökkentést akar, az Öt Csillag a szociális támogatások növelését -, nem csoda, hogy ez a változás kikezdte szövetségüket.

Az olasz alsóház Ligához tartózó képviselőinek elegük van a koalíciós huzavonákból - árulta el a Bloombergnek egyik ismert politikusuk. Hírek szerint, ha a párt megnyeri a májusi szavazást, akkor át akarják majd íratni a koalíciós szerződést. Elemzők hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy ez előrehozott választásokhoz vezethet, főként ha az év második felében megkezdődik a jövő évi költségvetés tárgyalása, miközben az ország romló gazdasági helyzete miatt beszűkülnek a kormány lehetőségei.

Feszült hangulat

Ezek a körülmények előzték meg az említett találkozót Salvini és a Liga vezetői között, amelyen a "kapitány", ahogy sok régi harcostársa hívja, arra biztatta beosztottait, hogy ugyanolyan vehemensen harcoljanak a győzelemért májusban, ahogy tavaly februárban tették. Hiába nőtt ugyanis a Liga támogatottsága szélsebesen az elmúlt egy évben, egy parlamenti választáson nem tudna akkora többséget szerezni, hogy egyedül kormányozzon. Össze kellene állnia a Berlusconi-féle társasággal, ami ellenkezik Salvini terveivel, ugyanis még a látszatát is kerülni akarja annak, hogy összefogna a régi politikai elittel.

Amíg kitart a jelenlegi koalíció, addig további szavazókat szívhatnak el az Öt Csillagtól és a Forza Italiától. Egyelőre úgy néz ki, hogy minél tovább fenntartják ezt a helyzetet, annál inkább megerősödnek az ország középső és déli részén is - hívja fel a figyelmet Roberto D"Alimonte, a római Luiss Egyetem politológus professzora.

Hosszú táv

Mindez újabb bizonyítéka annak, amit egy olyan miniszter mondott Salviniről a Bloombergnek, aki 20 éve ismeri őt. A belügyminiszter-pártelnök hosszú távú játékot játszik. Miközben tovább folytatja azt a játszmát, amelynek eredményeként a választók az ország minden bajáért a koalíciós partner Öt Csillagot okolják, sikerült elérnie, hogy ne csupán az olasz politika domináns figurája legyen, hanem a nacionalista európai politikusok vezéralakja is. Ebből a szempontból nem lenne jelentéktelen, ha igaznak bizonyulna az MTI híre, miszerint néhány hét múlva Budapestre látogat.

Nem véletlen, hogy Milánóban tartják április közepén az európai euroszkeptikus pártok csúcstalálkozóját. Ezek a politikai erők azt szeretnék, hogy akkora súlyt szerezzenek az európai parlamenti választásokon, amelynek birtokában átszabhatják az unió szabályrendszerét.

Megpróbálhatnák megtorpedózni például az uniós tagállamok eladósodását korlátozó szabályokat, kiterjeszteni az eurózóna állam- és kormányfőinek befolyását az Európai Központi Bank fölé, azaz felszámolni az európai jegybank függetlenségét, és megszüntetni az Oroszország elleni szankciókat. Más szóval olyan játéktérré tehetnék az EU-t, amelyen minden ország halászgathat a zavarosban.