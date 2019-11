Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Alaposan elbántak a kisnyugdíjasokkal - sok pénzt buktak

Mivel a kormány nem emeli a minimálnyugdíjat, könnyen elveszthetik ehhez igazodó szociális támogatásukat azok, akiknek nő a nyugdíja, azaz sokkal többet vesztenek a réven, mint amennyit nyernek a vámon.

Margit néni 37 évet dolgozott gyógyszertárban, aztán két infarktus után elköszöntek tőle. Leszázalékolták, így tavaly valamivel több, mint 43 ezer forintot kapott havonta. Mivel ez nem haladta meg a 28 500 forintos minimálnyugdíj 150 százalékát, jogosult volt a közgyógyellátásra: gyógyszereinek megvásárlásához havi hatezer forintot kapott - írja a Népszva.

- A nyugdíjemelés nekem egy bő ezrest hozott havonta, összességében azonban ötezer forint mínuszt - mondja az asszony. - Mivel kicsúsztam a 150 százalékból, elbuktam a támogatást. Először az önkormányzatnál próbálkoztam, de azt mondták, nem tehetnek semmit. Javasolták, hogy írjak egy kérvényt a kormányhivatalnak. Megtettem, ám elutasítottak. Amikor pedig bementem személyesen Kaposvárra, úgy beszéltek velem, mint egy kutyával.

Egy másik példa a Dráva menti településen élő Aratóék esete. - A feleségem éppen befért a közgyógyba - mondta a férj -, és jogosultak voltunk lakhatási segélyre is. Az emeléssel az asszony egy ezressel átesett a határon, a kettőnk nyugdíja pedig meghaladta a lakhatásiét: összesen 14 ezer forintot veszítettünk, ami nagyjából egy heti kosztpénzünk. Vagyis most háromhetit kell elosztanunk egy hónapra, ráadásul a gyógyszerek is drágultak. Nem tudom, mi lesz velünk télen, csak fele annyi fát tudtunk venni, mint korábban.

