Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Alig hogy kiléptek a britek az EU-ból, már többen a visszatérésről beszélnek

Az Európai Unió "lelkesen" várná vissza soraiba az esetleg függetlenné váló Skóciát, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is venné - mondta vasárnap Donald Tusk az MTI híre szerint. Az Európai Tanács volt elnökének szavait rosszallással fogadta Dominic Raab brit külügyminiszter, a brit diplomácia egyik legtekintélyesebb veteránja, Lord John Kerr szerint azonban egy nap az Egyesült Királyság egésze is visszatér majd az EU-ba.

Tusk, aki novemberig állt az uniós állam- és kormányfők alkotta döntéshozó testület élén, a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: ő személyesen "nagyon skóciainak" tartja magát, különösen azóta, hogy Nagy-Britannia pénteken kilépett az Európai Unióból.

Arra a kérdésre, hogy ha a skót kormány segítséget kérne Brüsszeltől az újbóli EU-csatlakozáshoz önálló országként, ezt megkapná-e, Tusk úgy fogalmazott: érzelmi alapon kétségtelen, hogy "mindenki nagyon lelkes lenne Brüsszelben és általában Európában is" ezzel kapcsolatban. Hozzátette ugyanakkor, hogy Skócia függetlenné válása esetén a szabályoknak megfelelően új felvételi eljárásra lenne szükség, és "nem érvényesülne automatizmus" Skócia önálló EU-csatlakozásának folyamatában.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.

A skót miniszterelnök szerint a többség visszalépne az EU-ban

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője azóta rendszeresen hangoztatja, hogy újabb függetlenségi népszavazásra van szükség, mert Skócia nem engedheti meg, hogy egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kirángassa" az EU-ból.

Skócia az Egyesült Királyság egészével együtt pénteken, közép-európai idő szerint éjfélkor kilépett az Európai Unióból, Nicola Sturgeon mindazonáltal a BBC televíziónak nyilatkozva nemrégiben kijelentette: meggyőződése, hogy Skócia független országként viszonylag rövid idő alatt visszaléphetne az EU-ba.

A skót függetlenségről 2014-ben már tartottak egy népszavazást, a résztvevők 55 százaléka akkor azonban arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el Nagy-Britanniától.

Donald Tusk vasárnapi nyilatkozatát elítélte a brit külügyminiszter. Dominic Raab ugyanebben a BBC-interjúműsorban azt mondta: az Európai Tanács volt elnökének nyilatkozata Skóciával kapcsolatban "meglehetősen nem európai és meglehetősen felelőtlen", különös tekintettel például a Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban is tapasztalható elszakadási, szeparatista jelenségekre. Raab nincs meggyőződve arról, hogy az európai vezetők üdvözölnék Tusk megfogalmazását a független Skócia lelkes fogadtatásáról.

Többen már a visszatérésről beszélnek

A brit diplomácia egyik legtekintélyesebb veteránja szerint ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy nemcsak Skócia, hanem az Egyesült Királyság egésze is visszalép majd az Európai Unióba. Lord John Kerr volt brit EU-nagykövet, aki a tagországok kilépését szabályozó jogi mechanizmust, vagyis a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét annak idején kidolgozta, a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva azt mondta: az előző brit miniszterelnök, Theresa May nagyon súlyos hibát követett el, amikor 2017 márciusában aktiválta az 50. cikkelyt, hivatalosan elindítva a brit kilépési folyamatot. Lord Kerr szerint ugyanis ez anélkül történt, hogy Londonnak világos elképzelése lett volna arról, merre kívánja venni a továbbiakban az irányt.

A 77 éves veterán brit diplomatának meggyőződése, hogy az Egyesült Királyság egy nap ismét belép az EU-ba. "Biztos, hogy a gyerekeim tanúi lesznek visszatérésünknek." Lord Kerr szerint azonban hosszú idő, akár tíz vagy húsz év is eltelik, mielőtt London újbóli felvételét kéri az unióba.

A brit visszatérés lehetőségét jelenlegi és volt uniós vezetők többször is felvetették az elmúlt időszakban.

Guy Verhofstadt, az Európai Parlament brexit-koordinátora a BBC-nek kijelentette: hisz abban, hogy Nagy-Britannia valamikor visszatér az Európai Unióba. A fiatal brit nemzedék felteszi majd a kérdést, "hogy mit tettünk", és azt fogja mondani, hogy "vissza akarunk térni" az EU-ba - jósolta Verhofstadt, bár hozzátette: nehéz megmondani, hogy ez mikor lesz.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság előző elnöke a brexit előtti napon a BBC televíziónak kijelentette: ha Nagy-Britannia valamikor a jövőben meggondolná magát, és szeretne ismét belépni az Európai Unióba, az EU minden bizonnyal visszafogadná.

Ugyanígy vélekedett Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, aki a The Guardian című baloldali brit napilapban nemrégiben megjelent cikkében azt írta, hogy az EU bármikor szívesen visszafogadja tagjai közé Nagy-Britanniát - írta az MTI.