Alig jönnek újabb menekültek Németországba

Alig több mint két évvel ezelőtt mutatta be a Design-1 névre keresztelt sportkocsit a Dubajban működő Jannarelly. A francia társalapító és vezető dizájner, Anthony Jannarelly nevét viselő manufaktúra most elektromos változatot is készítene, de előbb felmérik az igényeket.