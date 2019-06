Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Amerika-, azaz káoszkapitány újra lecsapott

A bonyolult, sokszoros áttételekkel működő beszállítási láncok alig átláthatóak, Donald Trump amerikai elnök új mexikói imporvámjával úgy tenyerel bele ezekbe, hogy fogalma sem lehet döntése tovagyűrűző következményeiről.

A globális beszállítói láncok szövevényes labirintusokká váltak, így amikor Donald Trump, az USA elnöke bejelentette, hogy vámot vet ki a Mexikóból az USA-ba tartó árukra, akkor igen nehéz meghatározni, hogy valójában mit is terhel meg az új közteherrel. Egyvalami biztos: a cechet végül az amerikai fogyasztók fogják fizetni - írja a Bloombergen megjelent elemzésében az Anjani Tivedi és David Fickling szerzőpáros. Mindketten a sajtóorgánum publicistái.

Az Egyesült Államok ötszázalékos vámot vet ki a mexikói importra június 10-éig azon a címen, hogy a szomszédos ország nem tesz eleget az onnan az USA-ba irányuló bevándorlás akadályozásáért, ami az utóbbinak nemzetbiztonsági problémát okoz. Ha nem változik a helyzet a közteher októberre fokozatosan 25 százalékra mehet fel.

Eközben éppen most lép érvénybe a Trump-adminisztráció és a mexikói kormány megállapodása az két ország szabadkereskedelmének módosításáról és most szűnnek meg az acél és az alumínium importjára kivetett amerikai büntetővámok. Így az USA lépése azt üzeni Mexikónak és az észak-amerikai ország kereskedelmi partnereinek, hogy Washington tetszése szerint bármikor, bármilyen szerződést felrúghat.

Jövés-menés

Ez az elnök döntésének politikai stratégiai hibája, ám ennél közvetlenebb kárt okoznak a gazdasági következmények. Számos termék és részegység többször keresztezi mindkét irányba az USA és Mexikó határát. Ez fel fogja erősíteni az új vám árdrágító hatását. A mexikói export több mint hetede valójában az USA-ban keletkezett hozzáadott érték, így a vám közvetve úgy működik, mint egy az amerikai cégek tevékenységét terhelő külön adó.

Az alkatrészek ma már a világ minden tájáról érkeznek - köztük az USA-ból -, mielőtt beépülnek egy-egy termékbe Mexikóban. Például egy autóülés vagy a biztonsági öv jöhet egy mexikói beszállítótól, míg az légkondicionáló Kínából, más részegységek Németországból stb. Az ilyen beszállítói láncok csökkentik a költségeket, javítják a minőséget, aminek az észak-amerikai vásárlók is hasznát látják. Évente hárommillió jármű és járműalkatrész érkezik Mexikóból az USA-ba.

Ráadásul amerikai tulajdonú autógyártók 30 milliárd dollár értékű árut exportálnak Mexikóból haza, japán cégek 13 milliárdot - a büntetővám ezeket is sújtja, miközben semmi közük ahhoz, mit tesz a mexikói kormány a bevándorlás ügyében. Minden egyes autó, amelyet egy egyesült államokbeli autós megvesz, 30 százalékban mexikói hozzáadott értéket tartalmaz, így minden autó drágulni fog. Az új vám szétszakítja a beszállítói láncokat, ami növeli minden alkatrész és az egész termék árát.

Már eddig is

A Trump-adminisztráció eddig kivetett büntetővámjai az áremelkedéseken keresztül 70 milliárd dollár pluszkiadást okoztak az importőröknek és vásárlóiknak - derül ki szakértői becslésekből. Ez meghaladja azt a jövedelemnövekedést, amelyet az amerikai cégek a kereskedelmi háborúnak köszönhetően elérnek. Az USA tagállamai is megszenvedik majd az új vámot: Kanada és Mexikó hárommilliárd dollár értékben szállít be részegységeket Ohio állambeli cégeknek. Texas hatmilliárdért importál a szomszédból, Tennessee kétmilliárdért, Kentucky 1,5 milliárdért - derül ki a Blookings Institute kutatóintézet adataiból.

Az autógyártóknak 2018 végéig havi 14 milliárd dollárjukba került, hogy a Trump-adminisztráció vámjai miatt át kellett alakítaniuk beszállítói rendszerüket - derült ki egy tavasszal megjelent tanulmányból. Az autóárak már most is nőnek az USA-ban, és mivel az új tarifák az importált olajtermékeket is érinteni fogják, még jobban drágulni fog az autózás az amerikainak. Trump azt mondta, hogy szerinte a kereskedelmi háborúkat könnyű megnyerni. Ez attól függ, ki fizeti ezek árát. Ez esetben az USA fogyasztói állják majd a cechet.