Amerika elaludt, Kína és Ázsia lesz az új origó

Kína előz, az Egyesült Államok későn ébredt, de igyekszik a tengeri szélenergia (offshore) kapacitások növekedési versenyében. A globális méret kevesebb, mint 4 évente megduplázódik, és az igazi boom csak most érkezik majd, mivel a költséghatékonyság és versenyképesség növelése érdekében tett lépések is több mint sikeresek.

A Global Wind Energy Council (GWEC - Szélenergia Világtanács) csütörtökön kiadta az első globális tengeri széljelentését, amely átfogó elemzést nyújt a globális tengeri szélpiaci kilátásokról, beleértve az előrejelzési adatokat, a piaci szintű elemzést és a költségek csökkentésére irányuló erőfeszítések felülvizsgálatát is.

A jelentésről elsőként beszámoló Renewable Energy World azt emelte ki, hogy a GWEC adati szerint a világ tengeri szélenergia piaca 2013 óta évente átlagosan több mint az ötödével (21 százalékkal) nőtt, és tavaly elérte a 23 gigawatt (GW) létesítményt.

Most először nem európai ország áll az élen

Tavaly és tavalyelőtt is több mint 4 GW új offshore kapacitást építettek be a rendszerbe, de 2018 volt az első év, amikor az új szélturbina-installálások rangsorában nem európai ország vezet: a lista élén évek óta az Egyesült Királyság vagy Németország állt, most viszont Kína. A jelentés kétféle forgatókönyvet is elkészített a jövőre nézve: az egyik egy jelenlegi technikai színvonal fenntartása melletti, normál vagy visszafogott prognózis, a másik egy technológiai fejlődéssel is számoló.

Előbbi úgy kalkulál, hogy 2025 után évente 20-25 GW plusz offsore termelőkapacitás kerül a rendszerbe, de már főként a kínai és más ázsiai piacnövekedéseknek köszönhetően. Ennek következtében 2030-ra a tengeri szélenergia termelőkapacitása globálisan elérheti a 190 GW-ot is. Utóbbi forgatókönyv szerint az olyan mérnöki fejlesztések, mint a lebegő technológia tökéletesedése is, a költségek versenyképessé válása felé mutatnak, és ebből további kapuk nyithatók meg a már meglévő, de az új offshore piacok előtt is. Ez a prognózis így csak új termelőkapacitásból több mint 200 gigawattal számol.

Alastair Dutton, a GWEC szélvédelmi munkacsoportjának elnöke szerint az iparág öles léptekkel tud haladni továbbra is a költséghatékonyság és versenyképesség növelésének útján, és így az offshore technológiával elérhető közelségbe került az 50 dollár/MWh átlagár is, ami vonzóbbá teszi a beruházásokat a már "érett" piacokon is, de hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy - az ipar és a kormány együttműködését feltételezve - eddig ismeretlen területeken is gyors, látványos eredményeket produkáljanak.

Épül a Behemót A General Electric teszelni kezdte az Egyesült Királyságban a legújabb, 12 megawattos tengeri szélturbináját . A Haliade-X Behemótja a világ legnagyobb szélturbinája lehet, ha 2021-ben majd valóban szériagyártásba és "munkába" engedik. A 260 méteres magasságba beépített, 220 méteres lapátokkal dolgozó áramtermelő egység a tervek szerint 16 ezer brit háztartásnak elegendő tiszta áramot fog tudni előállítani évente.

Későn ébredt az USA

A GEWC piaci és regionális szempontok alapján is differenciálta a kilátásokat. Eszerint Európában rövid távon továbbra is lapos marad az offshore-piac, de a költségek versenyképessége miatt a volumen kulcsfontosságú mozgatórugó marad. A konzervatívabb prognózis 2030-ra 78 GW-ra teszi a régió offshore méretét.

Ázsiában Kína mellett Tajvan, Vietnam, Japán, India és Dél-Korea is nagymértékben nyit a tengeri szélenergia-platformok felé, ennek köszönhetően a világszervezet szerint ez válik 2030-ra a világ legnagyobb offshore régiójává. A teljes telepített kapacitás a visszafogott várakozás szerint is meghaladja a 100 GW-ot.

Az Amerikai Egyesült Államok későn ébredt, de az első nagyszabású projekteket már 2021 és 2023 között megvalósítja. A GWEC úgy számol, hogy 2025-ig 2-, 2030-ig 10 GW méretűvé válhat az USA tengeri szélenergia teljesítménye. Ugyanakkor mindez nagyban függ attól is, hogy a technológia és a beruházások növekvő tapasztalatával milyen mértékben sikerül meggyőzni a helyi (szövetségi állami, illetve régiós szintű) irányításokat.