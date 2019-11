Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Amerikai elnökválasztás: a kisunoka bemutatott a negyöregeknek

Pete Buttigieg, a legfiatalabb demokrata elnökjelölt-aspiráns vitte a prímet a párt indulóinak novemberi vitáján, aminek nem ő, hanem Donald Trump, az USA elnöke örülhet, ugyanis még kaotikusabbá teszi a jövő évi kihívójának pozíciójáért folyó versenyt. Az egészet pedig megkavarhatja, hogy a milliárdos filantróp Michael Bloomberg is elindul a jelöltségért.

Pete Buttigieg volt a demokrata elnökjelölt-aspiránsok fő célpontja novemberi tévévitájukon, miután az elmúlt hetekben meglepetésre nagyot javult népszerűsége azokban az államokban, amelyekben az első között tartanak előválasztásokat - kezdte tudósítását a médiaeseményről a Financial Times. Más szóval lendületben van, ami a győzelem elengedhetetlen feltétele még akkor is, ha ettől egyelőre igen-igen távol van a valamivel több mint 100 ezer lakosú South Bend 37 éves polgármestere.

A vitában az első tíz versenyző vehetett rész népszerűségi indexeik az eddig összegyűjtött anyagi támogatásuk alapján, miközben rajtuk kívül további nyolcan próbálják elnyerni az amerikai Demokrata Párt elnökjelölti megbízását. Az első előválasztás Iowa államban lesz, ahol jelenleg Buttigieg vezet az előválasztásra jelentkezett szavazók körében végzett CNN/Des Moies Register-felmérés szerint. A megkérdezettek 25 százaléka tervezi rá adni a szavazatát, míg Elzabeth Warren szenátor 16, Joe Biden volt alelnök és Bernie Sanders szenátor 15-15 százalékon áll.

Dicséretes lendület

Más közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az ifjú elnökjelölt-aspiráns egy másik korai államban, New Hampshire-ben is az élen áll. Szépséghibája a csinos eredménynek, hogy elsősorban a korábbi éllovas, Warren hibájának köszönheti, hogy átvette a vezetést. A szenátor asszony ugyanis azóta veszít támogatottságából, amióta elszántan ismételgeti programjának egyik fő elemét, miszerint az USA-ban be kellene vezetni az általános állami egészségbiztosítást (szemben az egyéni biztosításon alapuló jelenlegi rendszerrel, amelyből a kispénzűek kimaradnak).

Buttikrieg centristának pozicionálja magát a párt balszárnyához tartozó Warrennel szemben. Ennek szellemében kritizálta a szenátor asszony egyik további javaslatát, miszerint az 50 millió dollár feletti vagyonnal rendelkező amerikaiakra kétszázalékos vagyonadót kellene kivetni. Az ifjú polgármester azzal érvel ezzel szemben, hogy számos országban kipróbálták már ezt a közterhet, de mindenütt megbukott.

Amy Klobuchar szenátor azzal támadta a fiatal politikust, hogy nincs elég tapasztalata, amire azzal válaszolt, hogy bár tanult elnökjelölt-aspiráns kollégái sok évet töltöttek el szenátorként Washingtonban, tehát volt módjuk az ország javáért dolgozni, mégis súlyos bírálatokat fogalmaznak meg az ország állapotával kapcsolatban. Egyébként a pénzgyűjtésben nem mutatkozik meg Buttigieg, hogy legtöbb versenytárának évtizedekkel fiatalabb: több mint 23 millió dollárral rendelkezik, amivel csak Sandersnél és Warrennél teljesít rosszabbul.

Hiába a lendület

Mindezek ellenére a szakértők nem sok esélyt adnak Buttigieg végső győzelmérnek, mivel a fekete szavazók körében esélytelennek látszik. Az elsők közt lesz előválasztás például Dél-Karolina államban is, ahol nagyot perecelhet, mivel ebben a körben a RealClearPolitics csak 6,5 százalékon méri. Emellett a konzervatív keresztény szavazók körében esélytelenné teszi, hogy meleg és házas. A feketék egyébként még mindig elsősorban Bidenben bíznak - Dél-Karolinában a körükben 44 százalékos támogatottságnak örvendhet.

Alaposan felkavarhatja a demokraták előválasztási küzdelmét, ha Michael Bloomberg volt New York-i polgármester is beszáll a versenybe az úgynevezett szuper kedden, március elején, amikor tucatnyi államban tartanak szavazásokat. A következő tévévitán talán már részt vesz. Az ezen való részvételhez egyébként magasabb népszerűségi és adománygyűjtési követelményeket kell teljesíteniük az indulóknak. Eddig csak hatan érték el a bejutási küszöböt.