Amerikai elnökválasztás: most Nevadán a sor

Szombaton jelölőgyűléseken (caucus) választanak Nevadában az amerikaiak, de a jelölőgyűléseket csakis a demokrata párti szavazóknak tartják - írja az MTI.

Az amerikai választási folyamatban - Iowa és New Hampshire után - sorrendben Nevada a harmadik tagállam, ahol az elnökjelöltségre pályázó politikusok összemérik erejüket, illetve támogatottságukat.

A jelölőgyűlések abban térnek el az előválasztásoktól, hogy a választók nem urnákban, tikos szavazással helyezik el voksaikat, hanem különböző helyiségekben - iskolákban, kaszinókban, klubokban vagy akár templomok közösségi termeiben is - összegyűlnek és nyilvános vita után, nyilvánosan szavaznak arról, hogy ki legyen a küldöttjük. Ez a küldött képviseli majd az általuk kedvelt elnökjelölt-aspiránst a párt nyári elnökjelölt-állító konvencióján, amelyet Wisconsinban tartanak.

Nevadában 48 delegátusról döntenek, közülük 36 küldöttet a caucusok eredményei alapján a tagállam pártvezetése "oszt szét" az elnökjelölt-aspiránsok között. A nevadai gyűlések egyébként úgynevezett zárt caucusok: vagyis csakis az előzetesen a pártnál regisztrált szavazók vehetnek részt rajtuk.

Sanders az esélyes

Minden előzetes felmérés és előrejelzés a magát demokratikus szocialistának mondó Bernie Sanders vermonti szenátor győzelmét jelzi. Sanders egyébként nem tagja a pártnak, független politikusként küzd a demokraták elnökjelöltségéért.

Pénteken még valamennyi elnökjelölt-aspiráns teljes erőbedobással kampányolt szerte Nevadában, kivéve a milliárdos Michael Bloomberget, aki csak az úgynevezett szuperkedden - amikor 14 tagállamban egyszerre választanak - száll be a versenybe. Sanders kijelentette: őt már nem lehet megállítani, s erre még a Demokrata Párt vezetése sem lesz képes.

Amy Klobuchar minnesotai szenátor péntek este Renóban volt, ahol azzal biztatta híveit, hogy ő az egyetlen olyan jelölt, aki nemcsak a demokratákkal, hanem a republikánusokkal és a függetlenekkel is képes együttműködni. "Ha elegük van ebből a sok zajongásból és értelmetlenségből, akkor tartsanak velem" - mondta Renóban egy iskolai tornateremben tartott kampányrendezvényen.

Oroszok a spájzban

Joe Biden, az Obama-kormányzat alelnöke Las Vegasban kampányolt, és elsősorban Donald Trumpot támadta. Utalt azokra a csütörtökön és pénteken megjelent hírekre is, amelyek szerint az amerikai hírszerzés szakértői tájékoztatták a képviselőház hírszerzési bizottságának tagjait, valamint személyesen Donald Trumpot és Bernie Sanderst is arról, hogy Moszkva 2020-ban is megpróbál beavatkozni az amerikai választási folyamatba. Mint mondta, az oroszok megpróbálják befolyásolni azt is, hogy ki legyen a demokraták elnökjelöltje.

Pete Buttigieg, aki korábban az indianai South Bend városka polgármestere volt, elsősorban a spanyolajkú és a fekete közösségekről beszélt. Nevadában nagy lélekszámú a spanyolajkú közösség, és a körükben Buttigieg nem különösebben népszerű. Péntek este Las Vegasban azt ígérte, hogy elnökként különös figyelmet fordít majd e kisebbségek gondjaira. "Mindig figyelni fogok rájuk" - fogalmazott, és egységre, összefogásra szólította fel a demokrata párti szavazókat.

Elizabeth Warren massachusettsi szenátor a fegyvertartás szigorítását tartotta fontosnak kiemelni, Tom Steyer kaliforniai milliárdos pedig bejelentette, hogy tető alá hozott egy szakszervezeti megállapodást a nevadai villamosipari munkások számára.