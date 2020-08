Amerikai elnökválasztási kampány: valami olyan történt, amire nem számítottak

Csillagok háborúja-feeling

Korábban azzal bírálták Joe Biden kampányát, hogy nincs világos témája, üzenete. Build Back Better (Építsük újjá jobban!) - ez volt a mondandója a koronavírus pusztítása utáni világra utalva, ám ez nem tűnt kellően mozgósítónak. A demokraták konvencióján elmondott beszédében, azonban megtalálta az igazit: a fény és a sötétség ellentétpárjának állította be a küzdelmét Trumppal - emelte ki a beszédből Edward Luce, a Financial Times (FT) publicistája. Bizonyos fokig minden elnökválasztás a kétfősre zsugorodó páros karaktereinek összehasonlításáról is szól, Biden és a Demokrata Párt azonban ezt a szavazást egyértelműen két homlok egyenest ellentétes karakter párharcává akarja tenni.