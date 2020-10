Amerikai legfelsőbb bírói meghalltagás: szinte tökéletes teljesítményt nyújtott a Trump jelöltje

Amy Coney Barrett, az új amerikai alkotmánybíró-jelölt a szenátusi meghallgatása harmadik napján, szerdán ismételten kifejtette, hogy nem viseltetik ellenszenvvel a jelenleg érvényben lévő, Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvénnyel és az abortusztörvénnyel szemben - írja az MTI.

A szenátus igazságügyi bizottságának meghallgatásán a demokrata párti politikusok kérdéseikkel ismételten arra helyezték a hangsúlyt, hogy megtudják, Coney Barrett egy esetleges alkotmánybírósági döntés esetén milyen álláspontot képviselne az egészségbiztosítás, vagy az abortusz ügyében.

Kerülte a konkrét válaszokat

A jelölt konkrét kérdésekre ezúttal sem adott konkrét válaszokat, hangsúlyozva, hogy ez véleményalkotás lenne, amelyre sem jelöltként, sem alkotmánybíróként nem hivatott. A demokraták, köztük például Richard Durbin Illinois és Mazie Hirono Hawaii szenátora többször felidézte, hogy Donald Trump elnök többször is kifejezett szándéka az Obamacare visszavonása, amelyre Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor - az igazságügyi bizottság elnöke - azzal fordult Amy Coney Barrethez: "ez a meghallgatás sokkal inkább szól az Obamacare-ről, mint önről". A demokrata párti szenátoroknak címezve Graham úgy fogalmazott: az Obamacare jövőjéről a választásokon döntenek az amerikaiak.

Az abortusztörvényről szólva a jelölt kifejtette: életpárti, vagyis abortuszellenes, és erre büszke. Megerősítette, hogy soha nem próbálta meg "aláásni a kongresszus politikáját". Coney Barrett a keddi meghallgatásán is többször megismételte, hogy "nem az a küldetése, hogy aláássa az Obamacare-t vagy más, érvényben lévő törvényt. Ennek ellenére Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje szerdán egy rendezvényen azt mondta, hogy a jelölt kinevezése veszélybe sodorhatja az egészségbiztosítási törvényt.

Biden "alkotmányellenesnek" minősítette Coney Barrett jelölését is. Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata frakciójának vezetője pedig - a meghallgatás közben - közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: "eddig is tudtuk, hogy Barrett bírónő alá fogja ásni az Obamacare-t, és most visszautasítja még annak az elismerését is, hogy a Medicare alkotmányos".

A Medicare az idősek egészségügyi állami ellátása, és jövője, illetve esetleges átalakítása eddig fel sem merült az amerikai politikában.

Dianne Feinstein, kaliforniai demokrata párti szenátor azonban a meghallgatáson előzmények nélkül feltette a kérdést, hogy Coney Barrett alkotmányosnak tartja-e a Medicare létét. Az alkotmánybíró-jelölt elhárította a választ, mondván, hogy hipotetikus a kérdés, megválaszolása véleménynyilvánítás lenne.

Szinte tökéletes

Patrick Leahy, vermonti demokrata párti szenátor felvetette azt is, hogy alkotmánybíróként hogyan döntene a jelölt, ha Donald Trump önmagát részesítené kegyelemben. Coney Barrett - a konkrét példa megismétlése nélkül - hangsúlyozta: senki nem áll a törvények felett.

Coney Barrett szereplését az amerikai elemzők kifejezetten jónak minősítették. Még a Donald Trumppal és általában a republikánusokkal ellenséges CNN elemzője is kijelentette: az alkotmánybíró-jelölt "csaknem tökéletes teljesítményt nyújtott".

A meghallgatással kapcsolatban a közösségi médiában kifejezetten rossz volt néhány demokrata párti szenátor megítélése, nagyon sok bírálatot kapott például Mazie Hirono, hawaii politikus, aki még kedden este azt kérdezte Coney Barrettől: felnőttként közeledett-e szexuális ajánlattal valakihez, és elkövetett-e valaha is szexuális zaklatást.

A 49 éves Amy Coney Barrett, aki jelenleg fellebbviteli bíró, hétgyermekes édesanya, két gyermekét Haitiből fogadta örökbe.