Amerikai szenátorok megpuccsolnák a WHO vezetését

Amerikai republikánus képviselők Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke távozásához kötnék a szervezetnek nyújtott hozzájárulás további folyósítását - derült ki abból a levélből, amelyet 17 törvényhozó intézett csütörtökön Donald Trump amerikai elnökhöz.

A törvényhozók valamennyien a képviselőház külügyi bizottságának tagjai. A WHO vezetője szerintük kudarcot vallott abban, hogy objektívan válaszoljon az AIDS-járvány óta legnagyobb egészségügyi világválságra - számol be az MTI.

A politikusok azt javasolták az amerikai elnöknek, hogy a 2020-as pénzügyi évben minden önkéntes amerikai hozzájárulás folyósítását kössék Gebrejeszusz távozásához. Mindazonáltal leszögezték azt is: "nagyra tartjuk azt a létfontosságú szerepet, amelyet a WHO a világban játszik, különösen a humanitárius szempontból rendkívül nehéz helyzetekben". A képviselők leszögezték: támogatják Donald Trump kedden nyilvánosságra hozott döntését a WHO-nak nyújtott amerikai támogatás időleges felfüggesztéséről.

A Fehér Ház közleménye szerint a G7-es országcsoport vezetői csütörtökön szintén az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének átvilágítását és reformját sürgették. A politikusok videokonferencián vitatták meg a gazdaság járvány utáni újraindításának körülményeit és a teendőket, valamint a WHO helyzetét.

"A vezetők megállapították, hogy a G7-es országcsoport tagjai évente több mint egymilliárd dollárral járulnak hozzá a szervezet működéséhez, és megbeszélésük során jelentős teret szenteltek az átláthatóság hiányának a WHO-ban, és annak, hogy a szervezet rendszeresen rosszul kezeli a világjárványt" - szögezte le az amerikai elnöki hivatal közleménye.

Trump már újraindítaná a gazdaságot

Szakaszosan javasolja újraindítani a mindennapi életet az amerikai szövetségi kormány - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön este a Fehér Házban.

Trump szerint a járvány összehozta az amerikaiakat, akik közösen hoztak áldozatot a kór megállítása érdekében. Úgy fogalmazott: "állampolgáraink áldozatvállalását a jövendő nemzedékek is elismerik majd".

Úgy látja, a járvány lassítására hozott intézkedések beváltak, sikerült elejét venni a legrosszabb forgatókönyv megvalósulásának. Mint mondta: bár egyetlen haláleset is sok, de általában véve az ország túl van a járvány csúcspontján.

Az ország hosszú távú leállásáról úgy vélekedett, hogy az nem lehet tartós megoldás, s ennek szerinte még a közegészségügyre is kártékony hatása lenne. "Újranyitjuk országunkat, Amerika újra akar indulni" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az amerikaiak szeretnék, ha az élet már visszatérne a normális kerékvágásába. "És ez meg is fog történni" - tette hozzá, hangsúlyozva azt is, hogy az országnak szüksége van a működő gazdaságra.

"Azért zártuk le a gazdaságunkat, hogy megnyerjük ezt a háborút, és nyerésre is állunk" - mondta az elnök.

Fontosnak tartotta leszögezni, hogy a gazdaság újraindításának terve ajánlat, rugalmasan kezelhető, és minden egyes állam kormányzója a helyi állapotoknak és érdekeknek megfelelően alkalmazhatja.

A világon jelenleg az Egyesült Államokban terjed a leggyorsabba a járvány: már összesen 675 243 fertőzést regisztráltak az országban, az aktív esetek száma pedig 585 120. Az USA-ban már 34 562 halálos áldozatot követelt a járvány, csak csütörtökön 6 163 ember veszítette életét a Covid-19 betegségben.