Ámulnak Kína teljesítményén

Fenomenális teljesítményt mutatott fel Kína az elmúlt négy évtizedben - mondta Nakao Takehiko, az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) elnöke Pekingben.

Az egy főre jutó bruttó hazai termék látványos növekedésének köszönhetően Kína a világ egyik legszegényebb országából a középső kategória tetejére küzdötte fel magát - mondta Nakao Takehiko, az ADB (Asia Development Bank) elnöke a vasárnap megnyílt pekingi China Development Forum 2018 fejlesztési fórumon az MTI híre szerint. A szegénység nagymértékben visszaesett: míg 1978-ban 250 millióan éltek vidéken a nemzeti szegénységi küszöb alatt, addig 2017-re számuk 30 millióra csökkent.

Kína ezalatt a negyven év alatt a legalapvetőbb mezőgazdasági és ipari termelést folytató országból globális feldolgozóipari motorrá fejlesztette fel magát, mostanra pedig már megindult a belső fogyasztásra és szolgáltatóipari szektorra támaszkodó növekedés felé vezető úton.

"Kína mostanra a nemzetközi élvonalba küzdötte fel magát olyan területeken, mint például az online kereskedelem vagy az erőforrás-megosztó gazdaság" - mondta Takehiko. A feltörekvő vállalkozói réteg az új technológiai fejlesztési eredményekkel teljesen új innovatív ipari ágazatokat hoz létre. Leszögezte, hogy véleménye szerint Kína látványos sikerei mögött a "szociális hajtóerő" rejlik mint meghatározó tényező. "Az 1978-ban útjára indított reformok szabad utat nyitottak az emberek fejlődési és fejlesztési törekvései, a jobb élet utáni vágyuk megvalósítása előtt" - fogalmazott.

Nakao Takehiko beszédében méltatta Kína megingathatatlan elkötelezettségét a szabadpiaci, szabadkereskedelmi és szabad beruházási rendszer adoptálása mellett. A világ második legnagyobb nemzetgazdasága előtt továbbra is az egyik legnagyobb kihívás annak biztosítása, hogy a teljes lakosság egyaránt részesedhessen az elért gazdasági eredményekből azzal együtt is, hogy már milliókat sikerült a szegénységből kiemelni. Komoly kihívást jelent emellett Kína számára még a klímaváltozás hatásainak a kezelése, a környezeti károk mérséklése, valamint a népesség elöregedése is - mondta el az ADB elnöke az MTI szerint.

