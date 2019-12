Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Angela Merkel optimista

Január elsejével nemcsak új év, hanem új évtized kezdődik, amelyet abban bízva fogadhat Németország, hogy jó évek sora következik - mondta Angela Merkel német kancellár újévi köszöntőjében, amelyet kedd este sugároz az ARD és a ZDF.

Angela Merkel szerint - a kancellári hivatal által előzetesen ismertetett beszéd alapján - a huszonegyedik század húszas évei jó évek lehetnek hazájának, ha épít az erősségeire és mindarra, ami összeköti az embereket és amit együtt elértek.

A legnagyobb kihívások sorában elsőként a digitalizációt említette, amely az élet valamennyi területét átalakítja, így a munkaerőpiacot is. Ezért mindenkinek lehetőséget kell adni a képzésre, tanulásra, hogy sikeres lehessen a változó környezetben, hiszen "azt akarjuk, hogy a jövőben is minden embernek jó és biztos munkája, időskorra pedig biztos nyugdíja legyen".

A Föld felmelegedése "valóságos és fenyegető", a jelenség maga és a belőle fakadó válságok sora "az ember műve", ezért az egész emberiséget próbára tévő kihívás leküzdéséhez mindent meg kell tenni, ami csak "embertől telhető" - emelte ki a német kancellár az MTI beszámolója szerint.

A politikus minden erejével küzd, hogy Németország hozzájáruljon a klímaváltozás ökológiai, gazdasági és társadalmi hatásainak megfékezéséhez.

Németországnak csak akkor mehet jól a sora, ha Európa is sikeres, mert "csak az Európai Unió közösségében tudjuk érvényesíteni értékeinket és érdekeinket, és biztosítani a békét, a szabadságot és a jólétet". A kormány a 2020 második félévében következő német soros EU-elnökség alatt is küzd azért, hogy az unió jelentősebb világpolitikai tényezővé váljék. Ezt szolgálja például egy EU-Kína és egy EU-Afrika csúcstalálkozó is.