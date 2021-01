Annyira elegük van a szerbeknek a korlátozásokból, hogy megrohamozták az oltópontokat

Úgy tűnik, Szerbia lakóinak nagyon elegük van a koronavírus-korlátozásokból, tömegesen jelentkeznek oltásra, még az állás kényelmetlenségét is vállalják a védettség megszerzéséért.

Január utolsó hetében hosszú sor alakult ki Újvidéken, a Vásár épülete előtt, ahol a polgárok a koronavírus elleni oltásért álltak sorba - vette át az RTV honlapjának hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Sajtóhírek szerint a szerbiai oltópontok egy részénél azért vannak ennyien, mert nem csak azok mennek el, akiket értesítettek és időpontot kaptak, hanem sokan olyanok is, aki annak ellenére, hogy nem jelentkeztek be, be akarják oltatni magukat.

A szerbiai sajtó már korábban hírt adtott arról, hogy Belgrádban is meglehetősen nagy sorok alakultak ki egyes oltópontoknál. A szakemberek azt mondják: mindenki aki elmegy, be fogják oltani, függetlenül attól, hogy bejelentkezett-e az e-Uprava portálon vagy telefonon. Azok a polgárok, akik hétfő reggel sorban álltak a vásárcsarnoknál, azt mondták, hogy nagyjából egy órát kellett várakozniuk míg megkapták a vakcinát. Vasárnap Újvidéken mintegy háromezren kapták meg az védőoltást.