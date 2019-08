Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Annyira kevés a parkolóhely, hogy már a sufnigarázsokért is vagyonokat fizetnek Prágában

A cseh fővárosban rémálommá vált a parkolás, aminél csak egy borzalmasabb dolog borzolja az autósok idegeit, a garázsok ára, amely a csillagos eget ostromolja.

Prágában szinte lehetetlen parkolni, és aki garázst akar magának, annak egyre mélyebben kell a zsebébe nyúlnia - derült ki a Radio Praha cikkéből. Az elmúlt három évben megduplázódott a garázsok ára, részben azért, mert egyesek befektetési céllal vásárolják fel ezeket az ingatlanokat.

A szocialista világ gagyijai is új életre keltek. A panellakótelepek mellett ugyanis annak idején garázssorok alakultak ki, amelyek látványa sajátos színfoltjává vált a cseh főváros elővárosainak. A három falból. hevenyészett tetőből és fém garázsajtóból álló, enyhén szólva fapados autótárolók manapság kívánatos vagyontárgynak számítanak, miután igen jó áron értékesíthetők az ingatlanpiacon.

Ezeknek a nyomorult garázsoknak az ára immáron félmillió korona (6,2 millió forint). Az ár természetesen függ attól, hogy az ingatlan pontosan hol van. Ennek megfelelően a belvárosi részeken egymillió koronát is érhet egy aranyos kis garázs. Az óriási keresletet az is fűti, hogy ma már gyakorlatilag minden cseh család két autót tart, amelyek parkolása egy rémálom. A helyzet vidéken sem sokkal jobb: az éves áremelkedés tavaly ott is megközelítette az 50 százalékot.