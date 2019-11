Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Aranyrudat vettek a pártvagyonból a szomszédban

Rájár a rúd az osztrák szélsőjobboldali szabadságpártra, az FPÖ-re: most legalább 30 darab aranyrúd miatt - számolt be a Népszava.

Egy Tirol keleti részén, St. Jakobban lévő kis panzióban félkilós aranyakra akadt rá a rendőrség idén augusztusban. A panzióban az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) oktatási intézete működik - írta a napilap.

Azóta kiderült, hogy az ottani két trezorban lévő mintegy 30 aranyrud az FPÖ bécsi szervezetének tulajdona, értéke mintegy 600 ezer euró. Az aranyat a párt még 2008-ban vásárolta, bankon keresztül. Úgy gondolták ugyanis, hogy jó, ha a zavaros időkben a párt pénzét aranyba menekítik és azt nem bankba helyezik el, hanem egy tiroli, ártatlannak tűnő kis házban, amelyet az FPÖ 2012-ben meg is vásárolt, a párt vezetői azóta több ízben is nyaraltak benne.

Arra vonatkozóan, hogy az arany honnan származott, a rendőrség egyelőre nem tett fel kérdést, mint ahogyan nem találta szükségét a rudak lefoglalásának sem. A nyomozók figyelme akkor fordult a panzió felé, amikor az FPÖ két azóta lemondott vezetője, Heinz-Christian Strache elnök és helyettese, Johann Gudenus egy orosz oligarchának hitt nővel tárgyaltak, s megemlítették, hogy rejtett vagyont helyeztek el pártközeli szervezeteknél.

Nem a szervezett bűnözés és nem is külföldi hírszerzés áll az Ibiza-videóként ismertté vált politikai botrány hátterében - közölte a bécsi ügyészség, amely májusban indított vizsgálatot az osztrák alkancellárt kompromittáló felvétel ügyében. A nyomozás most a lefoglalt adathordozók elemzésére koncentrál - számolt be kedden a Euronews.

Heinz-Christian Strache, aki 14 évig volt az FPÖ elnöke, azért volt kénytelen visszavonulni tavasszal, mert nyilvánosságra került egy ibizai videófelvétel, amelyen az FPÖ frakcióvezetőjével együtt állami megrendeléseket ígért egy állítólagos orosz oligarcha állítólagos unokahúgának abban az esetben, ha a nő pénzzel és egy médiabirodalom megszervezésével támogatja a pártot. Az ügybe belebukott az osztrák kormánykoalíció, de a kancellárt adó Osztrák Néppárt megerősödve került ki az előrehozott választásokból.

A bécsi ügyészség hét ember ellen indított eljárást hangfelvevő- és lehallgató készülékkel való visszaélés, titkosított iratok hamisítása, zsarolás kísérlete és súlyos csalás gyanújával.